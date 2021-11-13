Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Неудобно о ковиде. Кто создал элитную вакцину и зачем обманывают депутаты
В Пенсильвании закончился уголь? Украина обратилась за помощью к Донбассу
"Горячий" инсайд из Донбасса подтвердили источники: "Зеленский ре...
Госдеп США решил рассказать русским о НАТО: Ответ прилетел мгновенно
Главная / В России

«Экстренная мера на фоне сложной ситуации»: в ГД внесли законопроекты о QR-кодах в общественных местах и на транспорте

13 ноября 2021, 00:20  •  81 • В России
Правительство внесло на рассмотрение Госдумы два законопроекта, которые предполагают введение QR-кодов для получения доступа к ряду общественных мест и видов транспорта. В кабмине эти меры назвали экстренными и обусловленными сложной ситуацией с заболеваемостью коронавирусом. По словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, в случае принятия новый порядок будет действовать до 1 июня 2022 года — к этому сроку ожидается достижение в России коллективного иммунитета на уровне 80%. Голикова также уточнила, что переходный период для предложенных правительством мер продлится до 1 февраля, чтобы граждане успели вакцинироваться.
 
РИА Новости © Александр Кряжев
 

Правительство России направило в Государственную думу законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта. Ожидается, что в случае принятия документов и после вступления законов в силу принятые меры будут действовать до 1 июня 2022 года.

«Предлагаемые решения — экстренная мера на фоне сложной ситуации с коронавирусом», — подчёркивается в сообщении, опубликованном на сайте кабмина.

Первый законопроект «О внесении изменений в федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» регламентирует вопросы посещения россиянами массовых мероприятий и различных учреждений.

«Граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением: либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации», — говорится в тексте заявления.

До 1 февраля 2022-го при отсутствии перечисленных документов граждане смогут посетить указанные объекты, предъявив отрицательный ПЦР-тест. После этой даты такая возможность останется только у лиц, располагающих медотводом от прививки.

В правительстве подчеркнули, что при посещении аптек и магазинов, торгующих продуктами и товарами первой необходимости, по-прежнему ничего не надо будет предъявлять.

Ещё один законопроект «О внесении изменений в статью 107 Воздушного кодекса Российской Федерации и Федеральный закон «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации» регламентирует вопросы использования QR-кодов на железнодорожном и авиационном транспорте. Уточняется, что речь идёт о международных и междугородних перевозках.

Также на russian.rt.com Российские военные получат отдельные QR-коды

Пассажирам также потребуется предъявлять либо QR-код о прививке, либо медицинский отвод от вакцинации, либо подтверждение о перенесённом коронавирусе. Отмечается, что вплоть до даты, которую установит кабмин, при отсутствии перечисленных документов будет достаточно отрицательного результата ПЦР-теста. Иностранцам также нужен будет ПЦР-тест для того, чтобы воспользоваться услугами ж/д- или авиатранспорта.

Глава Минтранса РФ Виталий Савельев на специальном брифинге пояснил, что предъявить документы нужно будет уже на этапе покупки билетов.

«При покупке билетов и при посадке как в самолёт, так и в вагон железной дороги будет предъявляться специальная утверждённая законом медицинская документация... Мы отрабатываем технологию, как можно быстро проверять медицинскую документацию, которая будет предъявляться, чтобы не задерживать пассажиров на посадке», — сказал он.

В тексте одного из законопроектов поясняется, что россияне, которые приобрели билет на рейс до даты введения обязательных QR-кодов, в отсутствие такой документации смогут вернуться на родину при предъявлении отрицательного ПЦР-теста на коронавирус.

«В случае выявления перевозчиком недостоверных сведений или неразмещения пассажиром необходимых сведений, перевозчик обязак в одностороннем порядке расторгнуть договор воздушной перевозки пассажира в течение 48 чаосв после покупки билета, но не позднее чем за четыре часа до завершения регистрации на рейс», — отмечается в тексте.

Авторы документа констатируют, что его принятие повлечёт необходимость выделения дополнительных средств из федерального бюджета для компенсации выпадающих доходов перевозчиков за возврат билетов.

Коллективный иммунитет на уровне 80%

В свою очередь, вице-премьер России Татьяна Голикова в ходе брифинга в Доме правительства заявила, что переходный период для новых мер продлится до 1 февраля.

«Гражданам нужно дать необходимое время для того, чтобы вакцинироваться и оформить необходимые документы тем, у кого их нет, поэтому законом устанавливается переходный период и в полном объёме использование сертификатов со всеми составляющими вступит в силу с 1 февраля 2022 года», — сказала Голикова.

Она пояснила, что выбранный в законопроектах срок действия новых мер обозначен до 1 июня 2022 года, поскольку эта дата — ориентир по достижению коллективного иммунитета в России.

«Почему до 1 июня 2022 года? Потому что мы рассчитываем, что нам всё-таки удастся достигнуть показателей коллективного иммунитета, которые мы для себя установили как критериальные: 80% взрослого населения», — сказала Голикова.

Она также упомянула, что законопроект о QR-кодах не будет распространяться на несовершеннолетних граждан России.

Также на russian.rt.com Голикова: сертификат о вакцинации должен стать таким же важным, как паспорт

Говоря о ситуации с заболеваемостью COVID-19 Голикова отметила, что после нерабочих дней, объявленных президентом России, темпы прироста заболеваемости снизились. По её словам, важно сохранить этот позитивный тренд и не утратить достигнутого прогресса.

«Поэтому, посоветовавшись с губернаторами, посоветовавшись с экспертами... мы пришли к выводу, который, по сути, реализован в тех двух законопроектах, которые сегодня в Государственную думу внесло правительство», — отметила Голикова.

Также она заявила, что причина высоких ежедневных показателей смертности от коронавируса кроется в том, что россияне не соблюдают ограничительные меры и «не проводят профилактические меры, к которым в первую очередь относится вакцинация населения».

Комментируя инициативы кабмина, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас пояснил ТАСС, что предложенные меры, связанные с QR-кодами, могут быть введены федеральным законом. По его словам, частичное ограничение прав граждан не противоречит Конституции РФ в соответствии с ч.3 ст.55 («Права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства»).

Регистрация инъекционного «Арепливира»

Тем временем, в пятницу, 12 ноября, стало известно, что первый отечественный инъекционный препарат прямого действия для лечения COVID-19 «Арепливир» прошёл регистрацию. Как сообщили в пресс-службе ГК «Промомед», разработавшей средство, препарат начнёт поступать в стационары всех регионов до конца 2021 года.

«Своей разработкой ГК «Промомед» ответил на острую потребность отечественного здравоохранения в госпитальных средствах терапии COVID-19», — цитирует ТАСС сообщение компании.

Там подчеркнули, что специалистам удалось первыми в мире создать инъекционную форму фавипиравира, хотя эта субстанция представляет собой нерастворимый порошок. Проведённое исследование под руководством академика РАН Дмитрия Пушкаря подтвердило эффективность и безопасность препарата.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





81
Источник
Похожие новости
12 ноября 2021, 16:10
«Можно ходить по городу без страха»: дочь оставшегося в Афганистане советского военнопленного приехала учиться в Россию
11 ноября 2021, 11:00
«Изделие 30»: в чём уникальность нового двигателя для российского самолёта Су-57
10 ноября 2021, 19:15
«Осуществлял сбор и передачу сведений, составляющих гостайну»: жителя Ялты арестовали за шпионаж в интересах СБУ
11 ноября 2021, 09:15
«Дискредитация государства»: как в России лоббируют антиваксерское движение
11 ноября 2021, 01:05
«Рост смертности вызывает тревогу»: Голикова рассказала о ситуации с коронавирусом в России
10 ноября 2021, 22:10
«Важность опережающего развития»: как в России разрабатывают новые комплексы ПРО
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
10 ноября 2021, 01:15
Неудобно о ковиде. Кто создал элитную вакцину и зачем обманывают депутаты
07 ноября 2021, 12:35
Русские лишили США иллюзий в Чёрном море. Депутат намекнул на "ответный визит"
06 ноября 2021, 17:20
Ждать 18 часов, чтобы умереть. Скандал со скорой набирает обороты
06 ноября 2021, 02:10
Захарова ответила "вспыхнувшему" Лондону его же оружием: "Потрясены насилием против мирных"
06 ноября 2021, 06:15
Командование ООС нацелилось на Горловку: для штурма города перебрасывается 95-я ДШБр ВСУ
11 ноября 2021, 01:45
Зеленский рассказал, чем обернётся паника из-за русских "войск вдоль украинских границ"
11 ноября 2021, 01:45
В Пенсильвании закончился уголь? Украина обратилась за помощью к Донбассу
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.