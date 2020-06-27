Экстремизм как явление жизни в Европе

Наиболее активны экстремисты в Италии, Греции и Испании – странах «бедного Юга»

В три раза возросло в 2019 году число арестов экстремистов всех толков в странах Евросоюза, говорится в докладе Европола, представленном на текущей неделе его директором Катрин де Болл. Наиболее активны экстремисты в Италии, Греции и Испании.

Исполнительный директор Европола Катрин де Болл

Число арестованных по статьям, имеющим отношение к экстремизму, увеличилось в этих трёх странах в прошлом году по сравнению с предыдущим годом с 38 до 111 человек. Самый заметный рост в Италии, где преобладает левый экстремизм. Нередко целями экстремистов являются объекты инфраструктуры и государственные учреждения. Некоторые левые из Европы отправляются в Сирию, где присоединяются к курдским отрядам на северо-востоке этой страны.

В странах ЕС, указывается в докладе, идеология правых экстремистов разделена на отдельные течения, но объединяется «отрицанием разнообразия и прав меньшинств» (терминология доклада). Одним из элементов этой идеологии является утверждение превосходства «белой расы» и неизбежности «расовой войны», которая рассматривается как сопротивление заговору «системы» – замене белого населения через массовую иммиграцию более дешёвой чёрной и цветной рабочей силой.

Арест террориста в Италии

Доклад Европола обращает внимание и на угрозу со стороны радикальных исламистов. «Исламское государство»* (ИГ, запрещено в РФ), отмечается в документе, потеряло свои анклавы в Сирии, но продолжает действовать подпольно и в Сирии, и в Ираке, где сейчас находятся сотни европейских граждан, связанных с ИГ. «Аль-Каида»* (запрещена в РФ) предпочитает выбирать цели на Западе, хотя её региональные филиалы стремятся интегрироваться в вооружённые структуры в регионах конфликтов. В 2019 году восемь стран-членов ЕС стали объектами террористических атак джихадистов, сообщает Европол.

Правоохранительные органы в Европе фиксируют попытки террористов использовать при нападениях самодельные взрывные устройства. «Три террористических заговора с использованием биологических и химических материалов были предотвращены в ЕС в 2018 году», – отмечалось в предыдущем отчете Европола за 2018 год. В 2018 году почти половина арестов по делам, связанным с терроризмом (511 из 1056), происходили на почве религиозного экстремизма.

Здание штаб-квартиры Европола в Гааге

«В Италии последний доклад Европола вызвал озабоченность», – пишет итальянская Il Giornale. Газета считает, что причина усиления активности экстремистов всех мастей связана с общим ухудшением условий жизни в странах Западной Европы. Коронавирус усугубил эту ситуацию. «Тяжелые социально-экономические последствия продолжительного «локдауна», введенного правительствами стран ЕС в связи с пандемией, могут быть использованы в своих целях теми, кто насаждает ненависть», – отмечает Il Giоrnale.

По поводу роста угрозы экстремизма Европол, занимающийся главным образом борьбой с уголовными преступлениями, бьёт тревогу давно. Ещё в докладе 2016 года Европол предупреждал, что ИГ сокращает активность на Ближнем Востоке и перебрасывает силы в страны Европы, куда гонит мигрантов рост бедности и нищеты в их странах.

Правые экстремисты в Испании

Генерал-майор российской полиции М. Медов в статье «Причины и условия распространения терроризма в странах Западной Европы» отмечал: «На планете 1% населения составляет группу богатейших и получает столько же, сколько приходится на 57% населения, относящегося к группе беднейших. Около 1 млрд людей живет менее чем на один доллар в день, 2,8 млрд – менее чем на 2 доллара, более 1 млрд не имеет доступа к чистой воде, а 827 миллионов страдают от недоедания».

Речь об угрозе терроризма и экстремизма в Европе заходит уже не в первый раз. В 70-80 гг. ХХ века волна террористического насилия прокатилась по таким странам Старого Света, как Италия, Франция, Испания, Германия. На Апеннинах тогда действовали «Красные бригады» и неофашисты, в ФРГ наводила ужас террористическая группировка Баадер-Майнхоф – «Фракции Красной армии», в Испании – «Фуэрса нуэва». Террористы взрывали бомбы на площадях, пускали под откос поезда, убивали политических деятелей, генералов, банкиров, офицеров полиции. Было много свидетельств того, что за кулисами этой «стратегии напряжённости» в Европе стояло ЦРУ США. Всё делалось для того, чтобы не допустить к власти сильные в те времена коммунистические партии, опиравшиеся на поддержку СССР.

Столкновение экстремистов с полицией в Греции