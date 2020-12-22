Экстремизм и захват власти. За Тихановскую в Белоруссии взялись всерьёз

Об этом в понедельник сообщила Генпрокуратура республики. Она инициировала уголовное производство по статье "Создание экстремистского формирования либо руководство таким формированием или входящим в него структурным подразделением". Под подозрение попала негласный лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, а также другие члены Координационного совета оппозиции, включая Марию Колесникову. Всем им грозит тюремное заключение на срок от 3 до 7 лет.

В отношении Алексея Леончика и "иных граждан" Генпрокуратура также возбудила дело о финансировании деятельности экстремистского формирования.

Кроме того, Следственный комитет Белоруссии возбудил в отношении членов Координационного совета и иных лиц дело по статье "Заговор или иные действия, совершённые с целью захвата или удержания государственной власти неконституционным путём". Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 12 лет.

Скриншот:Telegram/Генеральная прокуратура Беларуси

Напомним, что ранее Тихановская и её соратники создали так называемый Координационный совет, цель которого - "трансфер власти". Примечательно, что сама Тихановская в настоящий момент находится в Литве. По словам президента Белоруссии Александра Лукашенко, за ней стоят литовские спецслужбы.