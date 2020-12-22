Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Русский Харьков достойно ответил украинизаторам
Крысы испугались? Украинская власть спешно уничтожает всю документацию по Донбас...
"Горькая правда" о Крыме: Личный разговор в кремлёвских коридорах услы...
Больше 200 детей сгорели заживо: Разведчик разоблачил "горбачёвское враньё&...
Главная / Политика

Экстремизм и захват власти. За Тихановскую в Белоруссии взялись всерьёз

22 декабря 2020, 06:20  •  288 • Политика
За Тихановскую и членов Координационного совета в Белоруссии взялись всерьёз. Правоохранительные органы страны возбудили три уголовных дела по факту экстремизма, финансирования экстремизма и попытки захвата власти.
Об этом в понедельник сообщила Генпрокуратура республики. Она инициировала уголовное производство по статье "Создание экстремистского формирования либо руководство таким формированием или входящим в него структурным подразделением". Под подозрение попала негласный лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, а также другие члены Координационного совета оппозиции, включая Марию Колесникову. Всем им грозит тюремное заключение на срок от 3 до 7 лет.
В отношении Алексея Леончика и "иных граждан" Генпрокуратура также возбудила дело о финансировании деятельности экстремистского формирования.
Кроме того, Следственный комитет Белоруссии возбудил в отношении членов Координационного совета и иных лиц дело по статье "Заговор или иные действия, совершённые с целью захвата или удержания государственной власти неконституционным путём". Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 12 лет.
Скриншот:Telegram/Генеральная прокуратура Беларуси
Напомним, что ранее Тихановская и её соратники создали так называемый Координационный совет, цель которого - "трансфер власти". Примечательно, что сама Тихановская в настоящий момент находится в Литве. По словам президента Белоруссии Александра Лукашенко, за ней стоят литовские спецслужбы.
Обсудить
Читать комментарии

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



288
Источник
Похожие новости
22 декабря 2020, 01:45
Размечтавшейся "своре Байдена" напомнили слова Путина: "Первый удар - по Вашингтону..."
22 декабря 2020, 03:35
"Пошлём сигнал Путину, что не сдали регион": Макфол проговорился, "доктрина Байдена" раскрыта
21 декабря 2020, 23:55
Совбез раскрыл прикрытие Навального, использованное в звонке "отравителю"
21 декабря 2020, 23:55
Навальный засветил иностранную разведку? "Расследование" блогера разоблачила ФСБ
22 декабря 2020, 06:20
Ответ Путину превратился в саморазоблачение: Первый президент Украины сдал себя в телеэфире
21 декабря 2020, 23:55
Перекачивают сотни баррелей в сутки: Раскрыта новая нефтяная схема США в Сирии
Новости партнеров
 
Выбор дня
22 декабря 2020, 01:45
Размечтавшейся "своре Байдена" напомнили слова Путина: "Первый удар - ...
22 декабря 2020, 03:35
"Пошлём сигнал Путину, что не сдали регион": Макфол проговорился, "док...
22 декабря 2020, 03:35
"Вы там в сосну ударились?" Просьба отказаться от сала вызвала бунт на Укра...
22 декабря 2020, 06:20
Ответ Путину превратился в саморазоблачение: Первый президент Украины сдал себя в тел...
22 декабря 2020, 01:45
"Может преодолеть даже самую сложную ПРО": В США назвали самое непобедимое ...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
15 декабря 2020, 11:10
«Посмотри на себя в зеркало»: Кравчук осадил Порошенко
18 декабря 2020, 07:00
Угрожавший Путину украинский журналист обиделся и сорвался на Шойгу
21 декабря 2020, 10:10
Время расплаты для Эрдогана пришло
17 декабря 2020, 09:55
Украинский журналист пытался угрожать Путину лично. Не получилось
17 декабря 2020, 06:15
Скандал с переобуванием вокруг "Спутника V": Слушателям - стихи "после укола сразу в гроб"
17 декабря 2020, 06:15
F-16 начали охоту на "российские" МиГ-29 в Ливии? Всех свели с ума спутниковые снимки
18 декабря 2020, 20:45
Порошенко и Зеленский угодили в ловушку. Украине грозит самораспад и уничтожение
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.