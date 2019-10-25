Экстремисты сожгли девушку за жалобу на домогательства главы религиозной школы. Их казнили

Студентка пожаловалась на сексуальные домогательства главы одной из местных религиозных школ "Сонагази Исламия Мадраса". Возмущённые её жалобой, сторонники "духовного авторитета" потребовали, чтобы она забрала заявление назад, но девушка отказалась.

Тогда верные директору школы люди вывели её на крышу учебного заведения, облили керосином и подожгли. Их поступок вызвал в стране волну возмущения.

Через четыре дня девушка скончалась от ожогов в больнице Даккского медицинского колледжа. По следам преступления были арестованы 16 человек, из них 12 признались в убийстве.

Всех 16 приговорили к смертной казни. Таким образом, заявил прокурор Хафез Ахмед после оглашения приговора в зале суда, Бангладеш показывает верховенство закона в своей стране.