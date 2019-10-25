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Экстремисты сожгли девушку за жалобу на домогательства главы религиозной школы. Их казнили
25 октября 2019, 14:54 • 18 • В мире
Судьи Бангладеш вынесли смертный приговор 16 преступникам, которые сожгли заживо 19-летнюю студентку Нусрат Джахан Рафи. Поводом для преступления стали её жалобы на домогательства главы местной религиозной школы, сообщает NDTV.
Студентка пожаловалась на сексуальные домогательства главы одной из местных религиозных школ "Сонагази Исламия Мадраса". Возмущённые её жалобой, сторонники "духовного авторитета" потребовали, чтобы она забрала заявление назад, но девушка отказалась.
Тогда верные директору школы люди вывели её на крышу учебного заведения, облили керосином и подожгли. Их поступок вызвал в стране волну возмущения.
Через четыре дня девушка скончалась от ожогов в больнице Даккского медицинского колледжа. По следам преступления были арестованы 16 человек, из них 12 признались в убийстве.
Всех 16 приговорили к смертной казни. Таким образом, заявил прокурор Хафез Ахмед после оглашения приговора в зале суда, Бангладеш показывает верховенство закона в своей стране.
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