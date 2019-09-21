Экстремистская литература и боеприпасы: в Нижневартовске задержаны трое подозреваемых в связях с ИГ

Сотрудники Росгвардии задержали троих жителей Нижневартовска, подозреваемых в связях с «Исламским государством»*. По информации следствия, злоумышленники вели идеологическую обработку граждан и склоняли их к участию в запрещённой организации. В ходе обыска у них нашли экстремистскую литературу, наркотики, пистолет и боеприпасы.

В Нижневартовске задержаны трое участников действующей ячейки «Исламского государства», сообщает Росгвардия. Подозреваемые придерживаются радикальных религиозных взглядов.

Спецоперацию провели бойцы СОБР управления Росгвардии по ХМАО-Югре при взаимодействии со Следственным комитетом и другими правоохранительными органами.

По информации следствия, задержанные вели «запрещённую деятельность, направленную на идеологическую обработку и склонение граждан к участию в деятельности террористической организации, финансирование терроризма, пропаганду идеологии и оправдание терроризма».

В ходе обысков у задержанных нашли экстремистскую литературу, изображения с текстами экстремистского содержания, а также боеприпасы, символику и флаг террористической организации. Кроме того, при личном досмотре одного из злоумышленников правоохранители нашли наркотическое вещество в крупном размере, а также пистолет с патронами.

Отметим, что ранее в 2019 году правоохранительные органы успешно раскрыли множество ячеек ИГ на территории России.

В журнале «Полиция России» опубликованы данные, согласно которым с начала года усилиями МВД России совместно с сотрудниками ФСБ выявлены законспирированные ячейки ИГ в 17 регионах страны.

Речь идёт, в частности, о Краснодарском, Ставропольском и Красноярском краях, Москве, Астраханской, Владимирской, Московской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Тюменской областях, республиках Дагестан, Адыгея, Кабардино-Балкария, Чечня, а также Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах.

Кроме того, в первой половине 2019 года также установлено 14 фактов «организации экстремистского сообщества» и 90 случаев деятельности таких групп, а также выявлено 972 преступления террористического характера. В 2018 году зарегистрировано 1679 таких инцидентов.

Как уточнил в опубликованном в «Полиции России» материале его автор, начальник Главного управления по противодействию экстремизму МВД России генерал-майор полиции Олег Ильиных, преступления террористического характера являются «одной из основных угроз национальной безопасности любого государства».

Вместе с тем он добавил, что на сегодняшний день правоохранительные ведомства обладают необходимыми ресурсами, чтобы успешно им противостоять.

По его словам, ведётся работа по профилактике разрушительных идеологий среди молодёжи. Ильиных подчеркнул, что этот вопрос получил особую важность после инцидента в Керчи осенью 2018 года, когда 18-летний студент совершил нападение на своих сверстников и преподавателей. В результате этого преступления погиб 21 человек и ещё 67 пострадали.

Операция в Кабардино-Балкарии

Одним из крупных результатов работы силовых ведомств за последнее время стало задержание боевиков в Кабардино-Балкарии, которые готовили теракт.

Так, сотрудники ФСБ и МВД провели контртеррористическую операцию на окраине города Чегем, где скрывались боевики и их пособники. Представители правоохранительных органов предложили злоумышленникам сдаться, однако те начали стрелять и были ликвидированы ответным огнём. Никто из силовиков и гражданских лиц в ходе операции не пострадал.

По предварительным данным следствия, один из подозреваемых — местный житель 1995 года рождения, а второй, 1999 года рождения, прибыл из соседней республики.

Впоследствии в их доме провели обыск. Сотрудники ФСБ и МВД обнаружили в помещении самодельное взрывное устройство, автоматы и боеприпасы.

По итогам операции возбуждены уголовные дела по статьям «Незаконные приобретение, хранение и ношение оружия, совершённые группой лиц», «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств, совершённые группой лиц по предварительному сговору» и «Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов».

Добавим, что тогда же был задержан ещё один террорист, который находился в Дагестане. Как заявили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК), он планировал проведение теракта против сотрудников силовых ведомств и властей республики.

Уточняется, что злоумышленника 2000 года рождения задержали на территории лесного массива при попытке изъятия из тайника самодельного взрывного устройства большой мощности.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.