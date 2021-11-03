Экстремистам закон не писан. Карачаевские националисты приравняли СССР к Третьему рейху

На днях исполнилось 78 лет со дня начала депортации карачаевского народа. Осенью 1943-го по решению Сталина представители этого этноса были высланы в Среднюю Азию по обвинению в массовом коллаборационизме во время нацистской оккупации. Сейчас тема депортации является настоящим раздольем для различного рода националистов. Те далёкие события они пытаются использовать в собственных целях, стремясь расшатать единство нашего государства.

2 ноября в 78-ю годовщину депортации карачаевцев глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов ( Царьград недавно посвятил этой республике большое расследование ), находясь на лечении в Кисловодске, решил принять участие в памятных мероприятиях не где-нибудь, а в селе Учкекен (Малокарачаевский район северокавказской республики), расположенном всего в нескольких километрах от известного на всю Россию курорта. Траурные митинги и молебны по поводу депортации 1943 года традиционны для КЧР. Однако, как правило, руководитель региона принимает в них участие либо в Черкесске, столице субъекта, либо в Карачаевске.

Учкекен – не простое село. В 1990-х годах оно стало базой для ваххабитского подполья. Имам одной из местных мечетей Рамазан Борлаков после посещения Ближнего Востока начал обработку мозгов сельской молодёжи и сформировал карачаевский батальон, члены которого принимали участие во вторжении в Дагестан в 1999 году под командованием Шамиля Басаева и Хаттаба. Воспитанниками Борлакова были террористы, устроившие атаки на жилые дома в Москве и Волгодонске, а также на Ставрополье. Из Учкекена раковая опухоль исламского экстремизма распространилась на всю Карачаево-Черкесию. Все эти факты дали повод критикам Темрезова счесть посещение мемориала именно в этом селении неудачным.

Спекуляция на трагедии

Тема депортаций в последнее время стала активно использоваться националистами по всей стране. И, эксплуатируя эту трагическую страницу отечественной истории, они пытаются продавливать власть нацреспублик, чтобы те муссировали эту тему на федеральном и международном уровне. Так называемый "Конгресс карачаевского народа" 2 ноября выпустил обращение по случаю годовщины депортации, в котором дошёл до откровенного приравнивания СССР к гитлеровской Германии:

Идеологии были схожие, но была разница в цели: в первом случае репрессиям подвергались все народы, кроме своего, а во втором, подобно Уроборосу, пожирающему самого себя, – уничтожали народы своей же страны (в разгар войны с врагом) для претворения изощрённых этнографических фантазий больного мозга,

– пишут "активисты".

Между тем такая трактовка причин высылки граничит с полнейшей наивностью. Можно понять чувства карачаевцев, однако беспристрастный взгляд со стороны говорит о том, что всё было несколько иначе. Во время немецкой оккупации захватчики быстро пресекли партизанское движение в регионе, используя коллаборационистов из "Карачаевского национального комитета", а после отхода сумели поднять серьёзное антисоветское движение в тяжелейших военных условиях. Именно поэтому в указе Президиума Верховного Совета СССР говорится, что депортация производится

в связи с тем, что в период оккупации немецко-фашистскими захватчиками территории Карачаевской автономной области многие карачаевцы вели себя предательски, вступали в организованные немцами отряды для борьбы с советской властью, предавали немцам честных советских граждан, сопровождали и показывали дорогу немецким войскам, наступающим через перевалы на Закавказье...

Раздула ли сталинская пропаганда размах коллаборационизма – другой вопрос. Для политического строя того времени было свойственно чрезмерно преувеличивать угрозу. Однако коллаборационизм был, и немалый – это факт. Какой смысл лишний раз бередить старую рану, пробуждая споры о том, насколько обоснованной или необоснованной была депортация? Ведь педалирование тематики высылки карачаевского народа неизбежно будет порождать контраргументы.

У убитых партизан тоже есть потомки.

Ещё одной причиной, сподвигшей сталинское руководство принять решение о депортации, было наличие активного антисоветского националистического подполья в условиях угрозы вступления "нейтральной" (а по факту – прогерманской) Турции во Вторую мировую войну. К тому моменту турки удвоили численность своих войск на границе с СССР и довели их число до 26 дивизий. Об этом тоже как-то стараются "забыть".

И уж тем более неприемлемы попытки приравнять советский режим к нацистскому. Это прямо запрещено Федеральным законом 278-ФЗ от 01.07.2021, внесшим соответствующие поправки в ФЗ "Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг." и карается по ст. 354.1 Уголовного кодекса. Где штрафы и посадки?

К чему игры с цифрами?

Не добавляют объективности и спекуляции в средствах массовой информации касательно численности жертв депортации. Так, СМИ тиражируют слова о том, что "в 14-летней ссылке из 70 тысяч депортированных карачаевцев погибли более 43 тысяч человек, из которых 22 тысячи – дети". Очевидно, это откровенное передёргивание. Люди умирают каждый год. Естественно, что за 14 лет вполне могли умереть 43 тысячи человек (по 3000 в год) – думается, не нужно описывать, что такое жизнь в СССР в военное и послевоенное время (чего стоит один только голод 1946–1947 годов). Но это не значит, что карачаевцев было 70 тысяч, а стало 27. Хотя именно к этому подводят читателя.

С таким же успехом можно заявить: за последние 10 лет в России умерло более 21 миллиона человек. Да, умерло, людям свойственно умирать. Только нужно учитывать и рождаемость и получать цифру естественного прироста (рождаемость минус смертность). Если по переписи населения 1939 года карачаевцев насчитывалось в СССР 75 763 человека, то по переписи 1959 года – 81 403. Естественный прирост, несмотря на тяжелейшие испытания, составил 7 процентов. Для сравнения: якутов никто не высылал, но их численность в 1939–1959 годы упала с 242 080 до 233 344 – естественная убыль 4 процента.

Что с того?

Органы государственной власти должны жёстко и бескомпромиссно реагировать на все попытки местечковых националистов выйти за рамки дозволенного. Депортации осуждены на законодательном уровне десятилетия назад, Комиссия по реабилитации карачаевского народа при правительстве КЧР завершила свою работу в 2009 году. Все точки над i давно расставлены. Пора отдельным "активистам" умерить пыл и почувствовать, наконец, берега.

Иначе с разговорами о "геноциде" и приравнивании Советского Союза к Третьему рейху можно зайти очень далеко. Те, кто городят такое, топчутся на светлой памяти карачаевцев-воинов Красной Армии, поскольку фактически ставят знак равенства между ними и теми, кто отлавливал по горам советских партизан по заданию херра официра.