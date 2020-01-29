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Экстремальный спортсмен отметил 200-летие открытия Антарктиды заплывом во льдах
29 января 2020, 08:24 • 27 • В мире
Амбассадор проекта "Антарктика - 2020" Льюис Пью отметил 200-летие открытия Антарктиды уникальным заплывом под ледниковым щитом Восточной Антарктиды.
23 января 2020 года экстремальный спортсмен проплыл по руслу подледной реки, максимально близко к тому месту, откуда ледовый материк увидел адмирал Беллинсгаузен. После этого он отправился в Москву, чтобы встретиться с политиками и попросить их защитить Южный океан.
Спортсмен выступает за создание в Антарктиде морских охраняемых районов. В разговоре с ФАН он рассказал, почему решил обойтись в ледяной воде без гидрокостюма.
"Я никогда не плаваю в бассейне, мне никогда не было интересно плавать в закрытой 30-метровой коробочке. Мне интереснее плавать среди фьордов, среди льдов и пингвинов", - заявил Льюис Пью. По словам спортсмена, он отказался от гидрокостюма и совершил заплыв в плавках, шапочке и очках, чтобы привлечь внимание СМИ и политиков к очевидному изменению климата.
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