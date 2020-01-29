Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Финансовый отбор: зачем США ужесточают правила получения грин-карт
Операция «Зимняя гроза» в оценках современных историков
Россия официально вступила в первую смысловую войну (Руслан Осташко)
Манифест Клуба "Политическая Россия" (Руслан Осташко)
Главная / В мире

Экстремальный спортсмен отметил 200-летие открытия Антарктиды заплывом во льдах

29 января 2020, 08:24  •  27 • В мире
Амбассадор проекта "Антарктика - 2020" Льюис Пью отметил 200-летие открытия Антарктиды уникальным заплывом под ледниковым щитом Восточной Антарктиды.
23 января 2020 года экстремальный спортсмен проплыл по руслу подледной реки, максимально близко к тому месту, откуда ледовый материк увидел адмирал Беллинсгаузен. После этого он отправился в Москву, чтобы встретиться с политиками и попросить их защитить Южный океан.
Спортсмен выступает за создание в Антарктиде морских охраняемых районов. В разговоре с ФАН он рассказал, почему решил обойтись в ледяной воде без гидрокостюма.
"Я никогда не плаваю в бассейне, мне никогда не было интересно плавать в закрытой 30-метровой коробочке. Мне интереснее плавать среди фьордов, среди льдов и пингвинов", - заявил Льюис Пью. По словам спортсмена, он отказался от гидрокостюма и совершил заплыв в плавках, шапочке и очках, чтобы привлечь внимание СМИ и политиков к очевидному изменению климата.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



27
Источник
Похожие новости
28 января 2020, 22:39
"Не трите глаза": В Китае рассказали о новых способах передачи коронавируса
28 января 2020, 16:09
"Разрешил внести ясность из-за журналистского бешенства": Офис Пенса опроверг заявления Болтона по "украиногейту"
29 января 2020, 05:09
"Амбициозная цель": Гончарук предсказал, когда же Украина наконец станет членом Евросоюза
28 января 2020, 16:09
"За свободу Польши заплатили 600 тысячами жизней": Посольство России в Берлине ответило на требования Качиньского
28 января 2020, 22:39
Дайджест СМИ: Зеленский обвинил СССР в начале Второй мировой, смертоносный русский "Охотник", Россия проиграет войну за три часа
29 января 2020, 01:54
Первый в Европе: В Германии зарегистрировали случай заражения новым типом коронавируса
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
23 января 2020, 02:54
Путин станет главным гостем форума в Иерусалиме: Зеленскому времени не нашлось
28 января 2020, 06:24
"395 лет тюрьмы и штраф 6 миллионов": В Греции вынесли приговор российским морякам
24 января 2020, 08:09
"Хозяева надоели?" "Повальная резня" в Инджирлике встревожила турков
24 января 2020, 01:39
"Осколок Чехословакии грозит нам распадом?": Эксперт "предсказал" России "реальное будущее"
24 января 2020, 04:54
"Унитазы с украинских катеров нашлись!": Военкор Коц дал смешную версию с "похищенной" сантехникой
24 января 2020, 20:54
Искали с ноября: в Чите арестовали мужчину, скрывавшегося с детьми от полиции и органов опеки в заброшенном бараке
23 января 2020, 02:54
Американцы перехватывают патрули русских: Очередная стычка в Сирии спровоцировала пробку - СМИ
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.