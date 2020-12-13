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Экстремальные манёвры, на которые способны только русские: Угрозы от Су-57 просчитали в MW
13 декабря 2020, 18:50 • 69 • Политика
Авторы американского военного журнала Military Watch просчитали угрозы, исходящие от российского Су-57. В статье перечисляются экстремальные манёвры, на которые способны только русские. И они дадут значительное преимущество в случае широкомасштабного военного конфликта.
Российские конструкты продолжают работать над усовершенствованием Су-57, серийное производство которых началось около полутора лет назад. Главная цель - сделать самолёт более манёвренным. Достичь этой цели можно при помощи более мощных двигателей, а также использования лёгких композитных материалов.
Но этим инженеры РФ не ограничиваются, пишет американское издание. Одной из главных проблем высокоманёвренных летательных аппаратов является человеческий фактор - пилоты просто не выдерживают перегрузок.
Одна из инновационных технологий русских - технология жидкостного дыхания. Сидящий за штурвалом будет вдыхать специальную жидкость, обогащённую кислородом. Когда её реализуют, пилотируемые Су-57 смогут составить конкуренцию своим беспилотным аналогам по лётным характеристикам.
Манёвренность поставлена во главу угла по нескольким причинам. Во-первых, если случится широкомасштабный конфликт, ракеты типа "воздух - воздух" потеряют свою актуальность. Дело в том, что многие страны имеют возможность от них защититься. Во-вторых, немалую роль будут играть поединки в воздухе.
"Нарушение связи, уничтожение спутников и кибератаки могут привести к тому, что пилоты не смогут идентифицировать союзников и противников на большой дальности", - приводит доводы американских авторов портал "ПолитРоссия".
В случаях, когда во время боя противники видят друг друга, преимущество всегда будет у более манёвренного самолёта.
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