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«Экстрадиции напрямую в США не будет»: Лондон не выдаст Ассанжа в страну, «где ему может грозить смертная казнь»
16 июля 2019, 17:24 • 40 • В мире
Великобритания не станет выдавать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в какую-либо страну, где ему может грозить смертная казнь. С таким заявлением выступил британский замминистра иностранных дел Алан Данкан. Эксперты напоминают, что в США высшая мера наказания не запрещена, однако Лондон и так вряд ли собирался передавать журналиста напрямую американским властям. Более вероятен сценарий, при котором его выдадут Швеции, где Ассанжа обвинят в преступлениях сексуального характера, а уже Стокгольм передаст его Вашингтону. Между тем телеканал CNN опубликовал статью, в которой утверждает, что основатель WikiLeaks, находясь в посольстве Эквадора, якобы превратил его в «штаб по вмешательству в выборы в США».
Reuters © Henry Nicholls
Заместитель министра иностранных дел Великобритании Алан Данкан провёл переговоры с министром иностранных дел Эквадора Хосе Валенсией. По итогам встречи британец заявил, что основатель WikiLeaks журналист Джулиан Ассанж не будет выдан в страну, где ему может грозить смертная казнь.
«Это основополагающее условие достигнутого нами соглашения: мы не допустим его выдачи какой-либо стране, где ему может грозить смертная казнь», — заявил Данкан журналистам в ходе совместной пресс-конференции с Валенсией в Кито.
Замминистра также заверил, что Лондон заботится о здоровье австралийского журналиста.
Как отмечается на сайте британского правительства, глава МВД Великобритании не может принять решение об экстрадиции, если в принимающей стране обвиняемому грозит смертная казнь. При этом выдача допускается при наличии письменных гарантий, что высылаемый не будет приговорён к смертной казни, а если такое решение всё же будет вынесено судом, то приговор не приведут в исполнение.
Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в беседе с RT отметил, что выдача Ассанжа Соединённым Штатам может нанести урон репутации Великобритании, поэтому Лондон действует достаточно осторожно.
Он также напомнил, что никаких преступлений, кроме нарушения условий выхода под залог, на территории Великобритании журналист не совершал. По мнению Брутера, наиболее вероятным развитием событий является выдача Ассанжа в США через Швецию.
«Я с самого начала думал, что Ассанж не будет напрямую выдан из Великобритании в США... Что касается американского запроса на экстрадицию, то его применение к Великобритании выглядит очень странно. Поэтому я предполагал, что основным вариантом является выдача Ассанжа из Великобритании в Швецию, а из Швеции — в США. Это по-прежнему очень вероятный сценарий, хотя здесь всё зависит от властей Швеции», — считает эксперт.
«Расследование» CNN
Между тем американские СМИ продолжают находить всё новые «доказательства» преступлений основателя WikiLeaks. Так, телеканал CNN опубликовал «сенсационный» материал, в котором сообщается, что журналист якобы «превратил посольство Эквадора в Лондоне в штаб по вмешательству в выборы в США» в 2016 году. Основанием для таких заявлений стали документы испанской частной охранной компании Undercover Global, которые якобы оказались в распоряжении американских журналистов.
В своём материале CNN утверждает, что, согласно данным с камер наблюдения в посольстве Эквадора, журналист якобы имел крайне широкие полномочия в посольстве, которые были сопоставимы с возможностями посла. Ассанж якобы мог определять список лиц, которым позволялось проходить на территорию миссии без предъявления удостоверения личности и без проведения досмотра сотрудниками службы безопасности, пользовался высокоскоростным интернетом и устанавливал оборудование для работы в сети, а также регулярно проводил конфиденциальные встречи.
Кроме того, в материале сказано, что журналист якобы регулярно встречался с представителями России в июне 2016 года, незадолго до того, как WikiLeaks опубликовал переписку членов национального комитета Демократической партии, которая ударила по репутации Хиллари Клинтон — оппонента Дональда Трампа на последних президентских выборах.
В тексте статьи CNN также указано, что Ассанж неоднократно встречался с представителями телеканала RT, в том числе и в июне 2016-го.
Главный редактор RT Маргарита Симоньян прокомментировала «расследование» CNN, отметив, что встречи представителей телеканала, в том числе главы Лондонского бюро Николая Богачихина, с Ассанжем не были тайной. Более того, она лично встречалась с основателем WikiLeaks в посольстве Эквадора и сообщала об этом в соцсетях.
Она также добавила, что ничего удивительного в этом нет, ведь журналист какое-то время вёл передачу на RT.
«Очередной абсурд»
Опрошенные RT эксперты отмечают, что «разоблачающая» статья CNN только позорит американский телеканал, давая повод говорить о непрофессиональности его сотрудников. Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк отметил, что обвинение Ассанжа в связях с Россией кажется просто абсурдным.
Владимир Брутер, со своей стороны, отмечает, что, даже если бы Ассанж и захотел создать штаб по вмешательству в американские выборы, в его условиях это было бы невозможно сделать.
«Чудовищный идиотизм подобных высказываний свидетельствует о деградации американской политической элиты, а не о том, что Ассанж превратил посольство Эквадора в штаб. Это вообще невозможно: посольство Эквадора никогда бы на это не согласилось — ни при предыдущей власти, ни тем более при этой, которая его выдала. Все эти разговоры — не более чем попытка дать литературный сценарий по поводу того, что хотели бы видеть в Вашингтоне», — заключил Брутер.
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