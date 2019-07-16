«Экстрадиции напрямую в США не будет»: Лондон не выдаст Ассанжа в страну, «где ему может грозить смертная казнь»

Великобритания не станет выдавать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в какую-либо страну, где ему может грозить смертная казнь. С таким заявлением выступил британский замминистра иностранных дел Алан Данкан. Эксперты напоминают, что в США высшая мера наказания не запрещена, однако Лондон и так вряд ли собирался передавать журналиста напрямую американским властям. Более вероятен сценарий, при котором его выдадут Швеции, где Ассанжа обвинят в преступлениях сексуального характера, а уже Стокгольм передаст его Вашингтону. Между тем телеканал CNN опубликовал статью, в которой утверждает, что основатель WikiLeaks, находясь в посольстве Эквадора, якобы превратил его в «штаб по вмешательству в выборы в США».

Заместитель министра иностранных дел Великобритании Алан Данкан провёл переговоры с министром иностранных дел Эквадора Хосе Валенсией. По итогам встречи британец заявил, что основатель WikiLeaks журналист Джулиан Ассанж не будет выдан в страну, где ему может грозить смертная казнь.

«Это основополагающее условие достигнутого нами соглашения: мы не допустим его выдачи какой-либо стране, где ему может грозить смертная казнь», — заявил Данкан журналистам в ходе совместной пресс-конференции с Валенсией в Кито.

Замминистра также заверил, что Лондон заботится о здоровье австралийского журналиста.

Как отмечается на сайте британского правительства, глава МВД Великобритании не может принять решение об экстрадиции, если в принимающей стране обвиняемому грозит смертная казнь. При этом выдача допускается при наличии письменных гарантий, что высылаемый не будет приговорён к смертной казни, а если такое решение всё же будет вынесено судом, то приговор не приведут в исполнение.

AFP

© Daniel LEAL-OLIVAS

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в беседе с RT отметил, что выдача Ассанжа Соединённым Штатам может нанести урон репутации Великобритании, поэтому Лондон действует достаточно осторожно.

«Что касается выдачи напрямую в США, это будет большим уроном для британской юстиции, которая не имеет на это никаких прав. А если кто-то и примет такое решение, то у него в дальнейшем могут возникнуть проблемы... Но это скорее внутренний момент британской юстиции, а не положительный момент для Ассанжа», — отметил эксперт.

Он также напомнил, что никаких преступлений, кроме нарушения условий выхода под залог, на территории Великобритании журналист не совершал. По мнению Брутера, наиболее вероятным развитием событий является выдача Ассанжа в США через Швецию.

«Я с самого начала думал, что Ассанж не будет напрямую выдан из Великобритании в США... Что касается американского запроса на экстрадицию, то его применение к Великобритании выглядит очень странно. Поэтому я предполагал, что основным вариантом является выдача Ассанжа из Великобритании в Швецию, а из Швеции — в США. Это по-прежнему очень вероятный сценарий, хотя здесь всё зависит от властей Швеции», — считает эксперт.

«Расследование» CNN

Между тем американские СМИ продолжают находить всё новые «доказательства» преступлений основателя WikiLeaks. Так, телеканал CNN опубликовал «сенсационный» материал, в котором сообщается, что журналист якобы «превратил посольство Эквадора в Лондоне в штаб по вмешательству в выборы в США» в 2016 году. Основанием для таких заявлений стали документы испанской частной охранной компании Undercover Global, которые якобы оказались в распоряжении американских журналистов.

В своём материале CNN утверждает, что, согласно данным с камер наблюдения в посольстве Эквадора, журналист якобы имел крайне широкие полномочия в посольстве, которые были сопоставимы с возможностями посла. Ассанж якобы мог определять список лиц, которым позволялось проходить на территорию миссии без предъявления удостоверения личности и без проведения досмотра сотрудниками службы безопасности, пользовался высокоскоростным интернетом и устанавливал оборудование для работы в сети, а также регулярно проводил конфиденциальные встречи.

Кроме того, в материале сказано, что журналист якобы регулярно встречался с представителями России в июне 2016 года, незадолго до того, как WikiLeaks опубликовал переписку членов национального комитета Демократической партии, которая ударила по репутации Хиллари Клинтон — оппонента Дональда Трампа на последних президентских выборах.

В тексте статьи CNN также указано, что Ассанж неоднократно встречался с представителями телеканала RT, в том числе и в июне 2016-го.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян прокомментировала «расследование» CNN, отметив, что встречи представителей телеканала, в том числе главы Лондонского бюро Николая Богачихина, с Ассанжем не были тайной. Более того, она лично встречалась с основателем WikiLeaks в посольстве Эквадора и сообщала об этом в соцсетях.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян.

© RT

Она также добавила, что ничего удивительного в этом нет, ведь журналист какое-то время вёл передачу на RT.

«Дорогое ЦРУ! Я вам больше скажу. В посольство к Ассанжу ходил не только мой зам. Я сама ходила. И в Твиттере фоточки выкладывала. Кинуть ссыль? И чего мы ему туда только не носили. Кассеты, дискеты, флешки, бумажки, техсредства, конфеты и прочие передачки. Он вообще-то у нас программу вёл. Трудно вести программу без техсредств», — написала главред RT в своём канале в Telegram.

«Очередной абсурд»

Опрошенные RT эксперты отмечают, что «разоблачающая» статья CNN только позорит американский телеканал, давая повод говорить о непрофессиональности его сотрудников. Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк отметил, что обвинение Ассанжа в связях с Россией кажется просто абсурдным.

«CNN уже давно превратилась из респектабельного телекоммуникационного холдинга в настоящий инструмент пропаганды. Особенно удивляют ссылки на «секретные источники», наличие которых нельзя ни доказать, ни опровергнуть... По факту это обвинение — очередной абсурд. Но общественное мнение уже настолько подогрето в отношении этого человека, что никаких доказательств не нужно», — пояснил эксперт.

Владимир Брутер, со своей стороны, отмечает, что, даже если бы Ассанж и захотел создать штаб по вмешательству в американские выборы, в его условиях это было бы невозможно сделать.

«Чудовищный идиотизм подобных высказываний свидетельствует о деградации американской политической элиты, а не о том, что Ассанж превратил посольство Эквадора в штаб. Это вообще невозможно: посольство Эквадора никогда бы на это не согласилось — ни при предыдущей власти, ни тем более при этой, которая его выдала. Все эти разговоры — не более чем попытка дать литературный сценарий по поводу того, что хотели бы видеть в Вашингтоне», — заключил Брутер.