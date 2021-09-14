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Экстрадируют или нет? Дочь Франчетти ответила на самый волнительный вопрос о задержании отца в Чехии
14 сентября 2021, 14:35 • 74 • Политика
Дочь участника "Крымской весны", гражданина России Александра Франчетти ответила на самый волнительный вопрос о задержании своего отца в Чехии. Экстрадируют его по запросу Украины или нет?
Ранее власти Чехии задержали в аэропорту Праги гражданина России Александра Франчетти, который был одним из участников событий "Крымской весны". Поводом для задержания стал выданный Украиной ордер на арест.
В интервью RT дочь задержанного рассказала о том, что в скором времени будет решаться, выйдет её отец на волю в Чехии или же он будет задержан на какое-то время.
"Передачи на Украину никакой не будет", - уверила она.
Диа Франчетти добавила, что её отец находится в хороших условиях, его хорошо кормят, и у него есть "всё, что нужно", в том числе медицинская помощь.
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