Экстрадируют или нет? Дочь Франчетти ответила на самый волнительный вопрос о задержании отца в Чехии

Дочь участника "Крымской весны", гражданина России Александра Франчетти ответила на самый волнительный вопрос о задержании своего отца в Чехии. Экстрадируют его по запросу Украины или нет?

Ранее власти Чехии задержали в аэропорту Праги гражданина России Александра Франчетти, который был одним из участников событий "Крымской весны". Поводом для задержания стал выданный Украиной ордер на арест.

В интервью RT дочь задержанного рассказала о том, что в скором времени будет решаться, выйдет её отец на волю в Чехии или же он будет задержан на какое-то время.

"Передачи на Украину никакой не будет", - уверила она.

Диа Франчетти добавила, что её отец находится в хороших условиях, его хорошо кормят, и у него есть "всё, что нужно", в том числе медицинская помощь.