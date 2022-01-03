Экстрадированного в США бизнесмена Клюшина могут привлечь за "вмешательство в выборы" - Bloomberg

Экстрадированного из Швейцарии в США русского бизнесмена Владислава Клюшина могут привлечь по делу о мнимом вмешательстве России в американские выборы, которое якобы имело место в 2016 году, сообщает Bloomberg.

Владислав Клюшин был задержан властями Швейцарии по запросу США. Американские правоохранительные органы считают, что бизнесмен использовал похищенную хакерами инсайдерскую информацию при осуществлении операций на фондовом рынке.

Источники агентства Bloomberg также утверждают, что гражданин России якобы имел доступ к документам ГРУ, касающихся взлома сервиса Демократической партии США в 2016 году. Это значит, что теоретически американская сторона может возобновить закрытое дело о "русском вмешательстве" и привлечь бизнесмена.

Напомним, "вброс" о "русском вмешательстве" распространяли американские демократы на протяжении всего срока президентства Дональда Трампа. Речь идёт о взломе хакерами почты Демпартии и сливе писем. Этот инцидент, как считают демократы, отпугнул избирателей и дал возможность Трампу одержать победу. Впоследствии американская прокуратура на протяжении нескольких лет проводила расследование, но так и не нашла никаких следов "русского заговора".

В Москве считают, что демократы сами выдумали "русское вмешательство", чтобы оправдать поражение своего кандидата на выборах.