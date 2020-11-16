Экспресс-судами судите чиновников: Наши дети не игрушка

Автор:

Аля Самитова

Возмущенная общественность получила возможность перевести дух и немного успокоиться: оба проекта, вызвавшие серьёзные волнения родительского и экспертного сообщества, должны будут пройти доработку с учётом критических замечаний, и в дальнейшем, как сообщили источники Царьграда, их объединят в единый документ, в котором будут учтены наработки обеих команд.

Без общественной поддержки ничего не получится

Вот что об этом сказал журналистам первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак: "Очевидно, что предложенные законопроекты нуждаются в доработке, причём ещё до их рассмотрения в первом чтении. Мы не имеем права допустить, чтобы в нашей стране из-за промедления или невмешательства государства пострадал хоть один ребёнок".

Законопроект Клишаса – Крашенинникова 17 ноября должна была в первом чтении рассмотреть Госдума. Но до этого дело не дошло: документ об "экспресс-судах", а также поправки семи сенаторов были отправлены на доработку. Фото: Konstantin Kokoshkin/Globallookpress

Необходимо выработать предложения по данным законопроектам, которые устроили бы всех, добавил Турчак. Документы сначала должны получить широкую общественную поддержку, и только после этого их можно будет выносить на рассмотрение Госдумы. Дату обсуждения Совет Думы предложит на сегодняшнем заседании.

Как стало известно, такому решению, принятому в парламенте, способствовали острые дискуссии, развернувшиеся в обществе. Теперь на базе Совета Федерации будет создана рабочая группа для проведения согласований и подготовки единого согласованного варианта законопроекта, позволяющего защитить семьи от неправомерного вмешательства.

Один законопроект "повис в воздухе", другой – разнесли в щепки

Напомним, серьёзной критике подверглись оба законопроекта – и предложенный семью сенаторами, и Андреем Клишасом в соавторстве с Павлом Крашенинниковым. Причём законопроект сенаторов не поддержал Совет по кодификации, возглавляемый тем же Крашенинниковым. Причиной стало то, что документ якобы "вступает в противоречие с действующими законами и положениями Конвенции ООН о правах ребёнка".

В проекте решения по данному законопроекту правительства России указывалось, что при принятии документа "нарушится баланс прав и интересов в семье", и он сместится в сторону прав родителей "при заведомо более слабой позиции детей в семейных отношениях с учётом их возраста". При этом окончательного заключения по этому законопроекту дано не было, и законопроект семи сенаторов, что называется, "повис в воздухе".

Зато несогласие с этим законопроектом озвучил СПЧ, в котором по непонятным причинам сочли, что документ "выводит семью из сферы частного права".

Но ещё большей критике подвергся законопроект самого Крашенинникова, написанный совместно с Клишасом и моментально получивший в народе ёмкое название "экспресс-суды по отобранию детей в 24 часа". Дело в том, что в законопроекте предусматривалось, что опека, направив заявление в суд, сможет забрать у родителей ребёнка в течение суток. И только в эти 24 часа родители имели ещё возможность хоть как-то повлиять на решение судьи.

То есть за это время они должны не только ознакомиться сами с материалами, но и найти адвоката, свидетелей стороны защиты и со всем этим успеть появиться в суде. А ведь оспорить решение суда намного сложнее, чем бороться с самими органами опеки. И прежде всего потому, что судьи не любят свои решения пересматривать и отменять.

Такая норма не могла не вызвать жёсткую критику как экспертов, так и общественности, хотя поначалу документ и вызвал едва ли не восторг. Казалось, что органам опеки поставлены серьёзные препятствия, и они не смогут больше злоупотреблять своими полномочиями. Однако когда люди вчитались в текст законопроекта, стало понятно, что радость была преждевременной: то, что так красиво выглядело на словах, оказалось совершенно другим на бумаге. Однако теперь, как мы видим, авторы этого законопроекта решили пересмотреть предложенные нормы.

"Резиновые формулировки" пока никуда не делись

В 90-х годах, когда был принят Семейный кодекс, его критиковали за слишком "резиновые формулировки", касающиеся действий опеки в отношении детей. Было совершенно неясно, как надо трактовать такие понятия, как "непосредственная угроза жизни и здоровью" ребёнка. Или вот это: "Действиями и бездействиями родителей создаётся угроза для нормального воспитания и развития ребёнка". Мало ясности внёс и ФЗ № 120. Как понимать – "семья в опасном положении"? Какие критерии у понятия "опасное положение"? Получается, трактуй, как в голову придёт?

А именно на эти формулировки и опирались сторонники активного вмешательства в дела семьи: определять, что несёт опасность для ребёнка, стали какие-то многочисленные НКО, чуть что угрожая забрать детей из семьи. Сотрудники органов опеки прошли переобучение, а их работа стала превращаться в настоящий бизнес, который закрутился вокруг детей-сирот.

В то же время широкое распространение получил институт приёмных семей и даже "семей для передержки", то есть фостерных. Всё вместе это больше походило на настоящее издевательство над семьями, а не на помощь детям и родителям.

Это и стало одной из причин возникновения законопроекта семи сенаторов, который должен будет законодательно закрепить восстановление уважения к семье. Правда, большинство "резиновых" формулировок в документе так и остались – все эти "угроза жизни и здоровью ребёнка", "в исключительных случаях", при "наличии оснований полагать", "смерть ребёнка может (!) наступить в течение нескольких часов".

Кто сможет устоять под "маховиком ужаса"?

В эфире программы Царьграда "Оставьте нас в покое" адвокат Надежда Гольцова отметила, что основанием для изъятия ребёнка из семьи может стать самая абсурдная ситуация. Например, если комиссия увидит, что в доме разбросаны игрушки или на кухне стоит грязная посуда, её члены могут написать, что дети содержатся в антисанитарных условиях: "И это будет документ, с которым суду надо работать, а родители даже не знают, что его надо оспаривать".

На мать, у которой за 24 часа могут отобрать ребёнка по решению экспресс-суда, просто "падает маховик ужаса", устоять перед которым мало кто сможет, да и быстро сообразить, что надо делать в такой ситуации, успеет не каждый родитель.

Опека, направив заявление в суд, сможет забрать у родителей ребёнка в течение суток. И только в эти 24 часа родители имели ещё возможность хоть как-то повлиять на решение судьи, а быстро сообразить, что надо делать в такой ситуации, успеет не каждый родитель. Фото: Александр Колбасов/ТАСС

Семь сенаторов также разработали пакет законопроектов с поправками в Семейный кодекс. Авторы документа, среди прочего, предлагали ввести продуманный механизм изъятия детей из семьи только через судебное решение при полном доказательстве вины одного из родителей, а также запрет на усыновление детей парами, ранее сменившими пол.

"Я ещё раз вернусь в суд": Подозреваемого в покушении на Пашиняна признали невиновным К слову, "поправки семи сенаторов" являются противовесом скандально известным предложениям команды депутата Оксаны Пушкиной, которая делает всё возможное, чтобы продвинуть нормы ювенальной юстиции в России.

По мнению председателя Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства священника Феодора Лукьянова, пакет поправок, предложенный командой Мизулиной, может устранить дисбаланс в российском Семейном кодексе.

В случае применения этого пакета поправок семейное право будет решать вопросы, которые непосредственно связаны с семейными обстоятельствами.

"Защита ребёнка в ситуации угрозы, связанной с преступными действиями, в том числе со стороны родственников, отойдёт в область уголовного права и будет осуществляться в рамках уголовно-правовых процедур", – добавил священник.

Родители смогут избавиться от страха перед опекой

Координатор компаний CitizenGo – Россия Александра Машкова-Благих в комментарии Царьграду с воодушевлением отозвалась о предлагаемых сенаторами поправках в Семейный кодекс РФ: "Это великолепный законопроект. На мой взгляд, он может решить большое число проблем, связанных с незаконными, несправедливыми отобраниями детей. То есть этот законопроект разрабатывали семейные организации, очень хорошо понимающие, о чём идёт речь, понимающие, как работает система, а самом главное – какие сбои, ошибки она допускает".

"Я не знаю, в какой версии он дойдёт в итоге, потому что по ходу обсуждения туда могут быть внесены поправки (как обычно, Минтруд, насколько мне известно, всегда вставляет палки в колёса почему-то), но если этот законопроект будет принят в этой версии, он станет прекрасным законопроектом, который всем поможет", – отметила она.

По словам Машковой-Благих, благодаря законопроекту Мизулиной родители смогут избавиться от страха перед органами опеки, которые в последние годы превратились в некий карательный орган. Конечно, помощь в лице опеки нередко бывает действительно необходимой. Ведь родители могут сами отказаться от своих детей, могут оказаться в местах лишения свободы или быть признанными недееспособными. Но в любом случае, нельзя отдалять семью от ребёнка.

И законопроект, предложенный Еленой Мизулиной вместе с сенаторами, способен развернуть родителей и органы опеки лицом друг к другу, считает Машкова-Благих.

"Наши семьи действительно нуждаются в защите, в прозрачных формулировках, чтобы мамы двух или четырёх детей не мучились и не придумывали, что может быть с нами. А главное, мы не должны давать повода нехорошим людям воспользоваться этими "резиновыми" формулировками", – резюмировала она.

"Экспресс-суды" – крайне опасное регулирование

Своим мнением по поводу отозвания обоих "семейных" законопроектов поделилась с Царьградом и член экспертно-консультативного совета по семейному праву при Совфеде, кандидат юридических наук Анна Швабауэр.

По её словам, это "неплохое решение сложившейся проблемы". Конечно, то, что снят с рассмотрения законопроект об экспресс-судах, не может не радовать. Теперь дело за тем, чтобы подготовить документ, который сможет устроить родительское сообщество и действительно будет защищать семьи от избыточного вмешательства, гарантируя защиту интересов семьи.

Хочется надеяться, что дискуссия, в которой будут обсуждаться детали обоих законопроектов, позволит прийти к истине и выработать единственно правильный подход к решению вопросов вмешательства в семьи.

Впереди нас действительно ждёт широкое общественное обсуждение этого жизненно важного документа. От него зависит защита наших семей, спокойное будущее детей. И то, что законопроекты отправлены на доработку – действительно победа нашего общества.