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Экспортный хит России поразил американцев. Москва показала идеальное соотношение цены и качества
15 ноября 2020, 21:40 • 212 • Политика
Экспортный хит России поразил американских военных экспертов. Москва показала, чего можно добиться идеальным соотношением цены и качества.
Речь идёт о российском танке Т-90, который американский журнал National Interest назвал лучшим в своём классе. Низкая цена и высокое качество позволили российской бронетехнике обойти всех возможных конкурентов на рынке вооружения.
Отметим, что Т-90 действительно был самым продаваемым танком на мировом рынке с 2001 по 2010 год. С весны этого года модернизированный вариант танка Т90М стал поступать на вооружение России.
Боевая машина имеет комбинированный противоснарядный корпус с активной и динамической защитой. Она вооружена 125-мм гладкоствольной пушкой, крупнокалиберными пулемётами и комплексом противотанкового ракетного вооружения "Рефлекс-М".
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