Экспортный хит России поразил американцев. Москва показала идеальное соотношение цены и качества

Речь идёт о российском танке Т-90, который американский журнал National Interest назвал лучшим в своём классе. Низкая цена и высокое качество позволили российской бронетехнике обойти всех возможных конкурентов на рынке вооружения.

Это попытка оснастить эффективный и экономичный корпус Т-72 передовыми функциями серии Т-80. Сочетание надёжных характеристик и доступности сделало Т-90 экспортным хитом в развивающемся мире, - пришли к выводу авторы материала.

Отметим, что Т-90 действительно был самым продаваемым танком на мировом рынке с 2001 по 2010 год. С весны этого года модернизированный вариант танка Т90М стал поступать на вооружение России.

Боевая машина имеет комбинированный противоснарядный корпус с активной и динамической защитой. Она вооружена 125-мм гладкоствольной пушкой, крупнокалиберными пулемётами и комплексом противотанкового ракетного вооружения "Рефлекс-М".