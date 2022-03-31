Экспорта украинской сельскохозяйственной продукции в этом году не будет

Как и сообщала «Наша версия» в публикации недельной давности, посевная на Украине сорвана. Об этом проинформировал еврокомиссара Януша Войцеховского уволенный неделю назад министр сельского хозяйства Украины Роман Лещенко. Интрига же в том, что «голодомор» в этой связи может разразиться не только на Украине – в прошлом году в Европу экспортировали украинской сельскохозяйственной продукции на 24 миллиарда долларов. А в этом году, как уведомил Войцеховского Лещенко, поставок не ожидается. Вообще.

Сюжет: Украинский кризис

Посевная срывается, как следует из письма Лещенко, не столько по причине боевых столкновений в рамках российской спецоперации. Основная причина срыва посевной, по мнению Лещенко, в острой нехватке рабочих рук и топлива. Но главное – на Украине не хватает семян. Лещенко пишет, что Евросоюз обязался до начала марта поставить на Украину семена капусты, свёклы, моркови, помидоров, огурцов и картофеля, но поставки так и не начались. В ЕС объясняют срыв поставок «боевыми действиями», но они, как справедливо указывает Лещенко, ничуть не мешают европейским поставкам оружия и боеприпасов. Как же так?! В письме Лещенко намекает, что у него сложилось подозрение, дескать, Евросоюз намерено провоцирует на Украине голод в связи с неурожаем. Но неурожай бумерангом ударит и по Европе. Так что голодать Украина с Европой будут вместе.

Следует разъяснить в этой связи ещё один немаловажный момент. В декабре киевские издания наперебой сообщали о том, что в украинских хранилищах нет ни зёрнышка из урожая 2021 года – всё подчистую якобы вывез за границу и продал министр Лещенко. Дошло до того, что Украина, дабы пополнить запасы, обратилась к Белоруссии с просьбой продать ей пшеницы для посевной. Начались переговоры, которые так ничем и не завершились, началась спецоперация. О непростой ситуации накануне посевной были проинформированы представители «слуг народа» в Раде Данила Гетманцев и Руслан Стефанчук, и оба они обещали Лещенко полную поддержку – мол, до посевной мы всё «порешаем». Как видно, «порешать» ничего не удалось, Лещенко подал в отставку, а ситуация в украинском аграрном секторе катится в тартарары. Владимир Зеленский распорядился начать посевную в пяти областях, где не ведутся боевые действия, но сеять нечего, семян нет, равно, как нет и солярки – все запасы из тех, что не разбомбили российские ВКС, отобрали военные. Таким образом, зимой Украине придётся непросто. Да и Европе, пожалуй.