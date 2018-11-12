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Экспорт российского оружия за границу ударился о «потолок»

12 ноября 2018, 20:54  •  137 • Политика
Нынешний уровень экспорта российского оружия за рубеж - $14-15 млрд ежегодно - является своеобразным «потолком», который нашей стране будет нелегко пробить, пишут СМИ.
Сейчас годовой объем экспорта систем вооружения из России составляет примерно 14-15 миллиардов долларов в год. Для сравнения, в начале 2000-х она поставляла на мировой рынок оружия на сумму всего в четыре миллиарда.
Тем не менее, как отмечает еженедельное издание «Профиль», дальнейшее наращивание оборотов российского экспорта вооружений за границу сейчас невозможно. Наше страна уже достигла здесь своеобразного метафорического «потолка». Сдерживающими факторами здесь выступают сразу несколько причин.
Так, мировой рынок оружия в настоящий момент и так предельно насыщен военной техникой. Кроме того, список партнеров, импортирующих российское оружие, не менялся уже несколько лет. Также растут сроки службы уже проданных за рубеж изделий оборонной промышленности.
Наконец, зарубежные поставки российских самолетов, бронетехники и ракетных систем - к примеру, комплексов С-400 - находятся под угрозой постоянно ужесточающегося санкционного режима, введенного против нашей страны Западом.

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