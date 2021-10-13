Экспорт российского газа в 2021 году будет рекордным – Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press / www.globallookpress.com

Лидер РФ указал на причины энергокризиса в Европе

Поставки российского газа на международные рынки в 2021 году будут рекордными. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в среду, 13 октября, выступая напленарном заседании "Российской энергетической недели".

По словам российского лидера, для газового рынка важна стабильность и предсказуемость. Своим партнерам РФ это обеспечивает, так было даже в самый напряженный период холодной войны. Поэтому попытки некоторых обвинить Россию в нынешнем европейском кризисе не выдерживают критики.

"Не надо перекладывать с больной головы на здоровую",

– подчеркнул Путин. Он пояснил, что рост цен на газ в Европе стал следствием дефицита электроэнергии, а не наоборот.

Спусковым крючком послужило снижение ветрогенерации из-за погодных условий в Европе. В итоге возник дефицит электроэнергии, цены подскочили. И все это на фоне полупустых газовых хранилищ в Европе, которые трейдеры не спешили заполнять после весны, рассчитывая на традиционное летнее снижение цен на спотовом рынке.

При этом Россия уже нарастила поставки газа в Европу на 15% и готова увеличить объемы еще, причем на столько, насколько европейцы попросят. Но нужно понимать, что для поставок нужны трубопроводы. На ГТС Украины рассчитывать не приходится – она столь ветхая, что может лопнуть в любой момент из-за увеличения нагрузки, предупредил Путин.

К тому же и с политической точки зрения Украину нельзя назвать надежным транзитером. В свете нынешнего кризиса там снова звучат призывы политиков национализировать газ. Более того, РФ уже фиксирует откачку из подземных хранилищ газа, предназначенного для европейских покупателей. Поэтому заявления некоторых, что Россия строит "Северный поток-2" не ради экономической выгоды, а лишь бы лишить Украину транзита, это "сапоги всмятку", то есть полная чушь, подчеркнул глава РФ.

Ранее представитель администрации президента Украины Кирилл Тимошенко заверил граждан, что дефицита газа этой зимой не будет. Хотя по данным операторов, объемов газа в стране, принадлежащие Незалежной, сейчас на 13% меньше, чем было потрачено в прошлый отопительный сезон.