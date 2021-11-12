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Экспорт металла: как Украина себе в ногу стреляет

12 ноября 2021, 12:45  •  222 • Украина
«Ничего для себя, всё для людей!» – скорее всего, именно этим принципом руководствуется украинское правительство. Иначе чем объяснить тот факт, что Украина увеличивает экспорт металла, но не повышает пошлину?

По данным CMD Ukraine, в мире цена на металл увеличилась до 500 долларов за тонну. Но это в остальном мире, а Незалежная уверена в том, что в старых ценах ничего плохого нет, так что можно и не повышать. Нужно только увеличить количество металла на экспорт. По сообщениям той же CMD Ukraine, число может достигнуть 1 миллиона тонн и это повод задуматься, а лучше – остановиться на отметке 500 тысяч тонн. Дело в том, что даже если план перевыполнят, из-за старых цен Украина не сможет получить достаточно денег.

Но если бы только проблема заключалась в самом повышении! По мнению аналитика Игоря Гужвы, пока Украина буквально раздаривает металл другим странам, страна практически ничего не оставляет для себя. А, между прочим, внутреннее производство могло бы принести около 10 млрд. гривен.

Так что уже совсем скоро Украина по своей глупости может потерять ещё один источник дохода, который мог бы хоть немного поднять экономику. Но, судя по всему, власти Украины забрались в башню из слоновой кости и не замечают, как основание этой самой башни рушится.

Видимо, недостающие в казне деньги планируется собирать с граждан очередным повышением налогов или тарифов на коммуналку.

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