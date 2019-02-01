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«Эксплуатирует советский задел»: способна ли Украина создать оружие для сдерживания России

01 февраля 2019, 08:09  •  174 • Украина
Украине необходимо завершить разработку крылатой ракеты «Нептун», чтобы получить возможность «бить вглубь территории России». Об этом заявил заместитель директора киевского Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь. По его мнению, наличие подобного оружия также позволит ослабить и подорвать доминирующее положение РФ в Азово-Черноморском регионе. Между тем источники RT в Киеве отмечают, что при создании «Нептуна» приходится сталкиваться с серьёзными трудностями из-за деградации научно-производственного потенциала страны. Эксперты полагают, что современная Украина не в состоянии наладить производство вооружений нового поколения.
 
Крылатая ракета «Нептун» © РНБО
 

Заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения (Киев) Михаил Самусь в статье для издания «Апостроф» призвал руководство Украины завершить разработку противокорабельной крылатой ракеты «Нептун» (встречается также название «Гарпун»), которой «можно бить вглубь территории России». По его словам, ВСУ остро нуждаются в развитии военно-морских сил и «ракетных возможностей» в связи с доминированием РФ в Азово-Черноморском регионе. 

«Выход для Украины очевиден — развитие ВМС и ракетных возможностей, противовоздушных и противоракетных возможностей украинской армии. Это единственная возможность… Россия сейчас понимает только язык силы. И эта сила может проявляться и в экономике, и на поле боя. Язык, которым пользуется Запад, для России ничего не значит», — отметил Самусь.

Украинский эксперт полагает, что реакция международного сообщества на инцидент в Керченском проливе свидетельствует о нежелании США и Европы оказывать Украине необходимую военную помощь. По мнению Самуся, Киев вынужден самостоятельно защищаться от Москвы в связи с тем, что Запад «не готов поднимать ставки».

В Киеве не первый раз призывают создать дальнобойное оружие, которое позволило бы ВСУ наносить удары по территории России. В июне прошлого года бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко обратился к властям страны с призывом разработать ракетные комплексы, способные поражать объекты на территории Москвы и Санкт-Петербурга.

  • Ракетные пуски ВСУ
  • © mil.gov.ua

«Имеется в виду в первую очередь ракетное оружие. Из разработок, которые есть у нас, можно назвать «Гарпун» и «Гром-2», хотя их дальности ещё недостаточно. А дальность должна быть несколько тысяч километров, чтобы этим оружием мы могли покрывать, например, европейскую часть Российской Федерации», — уточнил Романенко.

При этом в сентябре 2017 года украинский военный эксперт Михаил Жирохов заявил, что в зону поражения разрабатываемого на Украине комплекса «Гром» «попадает даже Москва, не говоря уже о Саратове, Смоленске, Ростове, Белгороде, Курске и Липецке».

«Решить эту задачу Киеву не под силу»

Официальный Киев возлагает большие надежды на реализацию проектов наступательного оружия, призванного «сдержать российскую агрессию». Речь идёт об упомянутых ракетах «Нептун» и «Гром», разработка которых находится на контроле секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александра Турчинова.

«Нептун» представляет собой модернизированный вариант противокорабельной ракеты X-35. Министр обороны Украины Степан Полторак рассчитывает, что появление этого боеприпаса в арсенале ВМС повысит «уровень и возможности по сохранению территориальной целостности и морского побережья в неприкосновенности».

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Разработкой «Нептуна» занимается киевское конструкторское бюро «Луч». Однако, как отметил в беседе с RT основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев, украинское предприятие не обладает всем объёмом необходимых компетенций, чтобы создавать новую ракету на основе X-35. Он напомнил, что головным разработчиком X-35 является подмосковное ОКБ «Звезда» (сейчас — ГНПЦ «Звезда-Стрела», входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение»).

«Украинцы не признают, что в основе «Нептуна» лежит X-35. Однако иного технологического базиса для создания новой противокорабельной ракеты у них нет. К тому же, ракеты очень похожи друг на друга. В советские годы над этой ракетой работали предприятия УССР и РСФСР, часть испытаний проходила в Крыму. Также есть сведения, что Россия сотрудничала с Украиной по этому проекту в 1990-е и в начале 2000-х, то есть до осложнения отношений», — пояснил Корнев.

Максимальная дальность X-35 составляет 260—280 км. Однако Турчинов утверждает, что украинская ракета сможет поражать корабли на расстоянии до 300 км от места пуска. В августе прошлого года он сообщил, что на испытаниях в Одесской области опытный образец «Нептуна» уничтожил морскую цель на дальности 100 км.

Источник RT в администрации президента Украины подчеркнул, что Киев стремится использовать «Нептун» как инструмент противодействия «агрессивной» политике РФ в Азово-Черноморском регионе.

«Украина хочет предоставить своим кораблям, в том числе и военным, право следовать через Керченский залив без согласования с Россией. Эта тема постоянно поднимается на международном уровне. Москве напоминают, что мы готовы применить оружие в случае необходимости», — сообщил собеседник RT.

  • Испытания крылатой ракеты «Нептун»
  • © РНБО
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В интервью RT обозреватель журнала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко заявил, что украинская промышленность в состоянии создать «Нептун» в металле». Однако, как подчеркнул эксперт, Киев не обладает технологической возможностью разработать современную систему управления для этой ракеты. И это, по его словам, обесценивает все усилия по созданию «Нептуна». 

«Противокорабельная ракета наводится с помощью активной головки самонаведения и имеет специфическую радиолокационную станцию. Решить эту задачу Киеву не под силу. Прошедшие в августе испытания это ярко продемонстрировали. Можно выпускать сколько угодно ракет, но какой в них смысл, если они непонятно куда полетят и непонятно где взорвутся», — подчеркнул Дрозденко.

Также эксперт обратил внимание, что из-за удручающего состояния флота Киеву негде размещать морской вариант «Нептуна». По информации Минобороны Украины, комплекс с новой ракетой будет устанавливаться на катерах типа «Лань», однако сроки строительства головного корабля по-прежнему не определены.

Источник RT в партии «Народный фронт» подтверждает выводы экспертов. По его словам, «Нептун» нуждается в серьёзной доработке, которая может растянуться на неопределённое время. По его словам, украинское руководство сначала должно создать «мощное оружие, а уже потом пугать им Россию».

«Фанерный макет»

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Наряду с «Нептуном» оборонно-промышленный комплекс (ОПК) Украины ведёт работы над проектом оперативно-тактического комплекса (ОТРК) «Гром». Впервые широкой публике это оружие было продемонстрировано на параде в честь Дня независимости Украины в августе 2018 года. В октябре прошлого года «Гром» был представлен на прошедшей в Киеве международной выставке «Оружие и безопасность».

Разработкой ОТРК занимаются КБ «Южное» (Днепропетровск) и Павлоградский химзавод. «Гром» будет вооружён баллистическими и крылатыми ракетами. Максимальная дальность поражения комплекса должна составить 450—500 км. Как ожидает Минобороны Украины, с появлением дозвуковой крылатой ракеты «Коршун-2» показатель дальности увеличится до 1,5—2 тыс. км.

Тем не менее, даже украинские эксперты отмечают, что «над «Громом» ещё придётся сильно попотеть». Так, директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец считает, что пока рано говорить о сроках вывода ОТРК на государственные испытания и серийное производство.

В августе 2018 года сотрудник «Южмаша» (производственное предприятие КБ «Южное») Алексей Василенко написал в своём Facebook, что украинские инженеры собрали только «фанерный макет».

Источник RT в партии «Батькивщина» констатировал, что за пять лет после «майдана» украинские военные предприятия «не научились выпускать современное вооружение». Основная причина, по его мнению, заключается в том, что ОПК Украины растерял квалифицированные кадры, а существующих производственных мощностей не хватает для налаживания серийного производства нового оружия.

«Украина по-прежнему эксплуатирует советский задел. По большому счёту, мы до сих пор «перекрашиваем» оружие, созданное ещё в СССР. Несмотря на это, не реже чем раз в месяц украинские эксперты и должностные лица выступают с докладами об «успехах». Воспринимать всерьёз подобное поведение уже невозможно. Я думаю, что российские военные опасаются только одного — чтобы всё это новое украинское оружие не взорвалось при запуске», — сказал собеседник RT.

  • ОТРК «Гром» на параде в честь Дня независимости Украины
  • © Wikipedia
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В свою очередь, Дмитрий Корнев считает, что на Украине осталась «неплохая конструкторская школа». Однако современного научно-производственного потенциала страны не хватает для кардинального обновления ВСУ без массового привлечения иностранных инвестиций и технологий.

«Украина практически всё оружие делала в кооперации с Россией. Это касается в том числе ракет. На мой взгляд, украинцы могут создать опытные образцы «Грома» и «Нептуна», но что будет дальше — предсказать сложно. Талант отдельных конструкторов не может являться залогом успешной реализации столь сложных проектов», — пояснил Корнев.

Дмитрий Дрозденко настроен более пессимистично. Эксперт не сомневается, что проекты «Нептуна» и «Грома» обречены на фиаско. По его мнению, после распада СССР Украина понесла настолько масштабные потери, что для восстановления прежнего потенциала потребуется 15—20 лет «адекватной политики, которую будет проводить по-настоящему народное правительство».

«КБ «Южное» — это алмаз украинской высокотехнологичной промышленности. Но при нынешней власти продолжается полная деградация легендарного конструкторского бюро и всей остальной индустрии. С Россией Киев разорвал сотрудничество, а Западу Украина нужна только как сельскохозяйственный придаток. В таких условиях нереально разрабатывать и выпускать оружие нового поколения», — резюмировал Дрозденко.

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