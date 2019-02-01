«Эксплуатирует советский задел»: способна ли Украина создать оружие для сдерживания России

Украине необходимо завершить разработку крылатой ракеты «Нептун», чтобы получить возможность «бить вглубь территории России». Об этом заявил заместитель директора киевского Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь. По его мнению, наличие подобного оружия также позволит ослабить и подорвать доминирующее положение РФ в Азово-Черноморском регионе. Между тем источники RT в Киеве отмечают, что при создании «Нептуна» приходится сталкиваться с серьёзными трудностями из-за деградации научно-производственного потенциала страны. Эксперты полагают, что современная Украина не в состоянии наладить производство вооружений нового поколения.

Заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения (Киев) Михаил Самусь в статье для издания «Апостроф» призвал руководство Украины завершить разработку противокорабельной крылатой ракеты «Нептун» (встречается также название «Гарпун»), которой «можно бить вглубь территории России». По его словам, ВСУ остро нуждаются в развитии военно-морских сил и «ракетных возможностей» в связи с доминированием РФ в Азово-Черноморском регионе.

«Выход для Украины очевиден — развитие ВМС и ракетных возможностей, противовоздушных и противоракетных возможностей украинской армии. Это единственная возможность… Россия сейчас понимает только язык силы. И эта сила может проявляться и в экономике, и на поле боя. Язык, которым пользуется Запад, для России ничего не значит», — отметил Самусь.

Украинский эксперт полагает, что реакция международного сообщества на инцидент в Керченском проливе свидетельствует о нежелании США и Европы оказывать Украине необходимую военную помощь. По мнению Самуся, Киев вынужден самостоятельно защищаться от Москвы в связи с тем, что Запад «не готов поднимать ставки».

В Киеве не первый раз призывают создать дальнобойное оружие, которое позволило бы ВСУ наносить удары по территории России. В июне прошлого года бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко обратился к властям страны с призывом разработать ракетные комплексы, способные поражать объекты на территории Москвы и Санкт-Петербурга.

Ракетные пуски ВСУ

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«Имеется в виду в первую очередь ракетное оружие. Из разработок, которые есть у нас, можно назвать «Гарпун» и «Гром-2», хотя их дальности ещё недостаточно. А дальность должна быть несколько тысяч километров, чтобы этим оружием мы могли покрывать, например, европейскую часть Российской Федерации», — уточнил Романенко.

При этом в сентябре 2017 года украинский военный эксперт Михаил Жирохов заявил, что в зону поражения разрабатываемого на Украине комплекса «Гром» «попадает даже Москва, не говоря уже о Саратове, Смоленске, Ростове, Белгороде, Курске и Липецке».

«Решить эту задачу Киеву не под силу»

Официальный Киев возлагает большие надежды на реализацию проектов наступательного оружия, призванного «сдержать российскую агрессию». Речь идёт об упомянутых ракетах «Нептун» и «Гром», разработка которых находится на контроле секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александра Турчинова.

«Нептун» представляет собой модернизированный вариант противокорабельной ракеты X-35. Министр обороны Украины Степан Полторак рассчитывает, что появление этого боеприпаса в арсенале ВМС повысит «уровень и возможности по сохранению территориальной целостности и морского побережья в неприкосновенности».

Разработкой «Нептуна» занимается киевское конструкторское бюро «Луч». Однако, как отметил в беседе с RT основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев, украинское предприятие не обладает всем объёмом необходимых компетенций, чтобы создавать новую ракету на основе X-35. Он напомнил, что головным разработчиком X-35 является подмосковное ОКБ «Звезда» (сейчас — ГНПЦ «Звезда-Стрела», входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение»).

«Украинцы не признают, что в основе «Нептуна» лежит X-35. Однако иного технологического базиса для создания новой противокорабельной ракеты у них нет. К тому же, ракеты очень похожи друг на друга. В советские годы над этой ракетой работали предприятия УССР и РСФСР, часть испытаний проходила в Крыму. Также есть сведения, что Россия сотрудничала с Украиной по этому проекту в 1990-е и в начале 2000-х, то есть до осложнения отношений», — пояснил Корнев.

Максимальная дальность X-35 составляет 260—280 км. Однако Турчинов утверждает, что украинская ракета сможет поражать корабли на расстоянии до 300 км от места пуска. В августе прошлого года он сообщил, что на испытаниях в Одесской области опытный образец «Нептуна» уничтожил морскую цель на дальности 100 км.

Источник RT в администрации президента Украины подчеркнул, что Киев стремится использовать «Нептун» как инструмент противодействия «агрессивной» политике РФ в Азово-Черноморском регионе.

«Украина хочет предоставить своим кораблям, в том числе и военным, право следовать через Керченский залив без согласования с Россией. Эта тема постоянно поднимается на международном уровне. Москве напоминают, что мы готовы применить оружие в случае необходимости», — сообщил собеседник RT.

Испытания крылатой ракеты «Нептун»

© РНБО

В интервью RT обозреватель журнала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко заявил, что украинская промышленность в состоянии создать «Нептун» в металле». Однако, как подчеркнул эксперт, Киев не обладает технологической возможностью разработать современную систему управления для этой ракеты. И это, по его словам, обесценивает все усилия по созданию «Нептуна».

«Противокорабельная ракета наводится с помощью активной головки самонаведения и имеет специфическую радиолокационную станцию. Решить эту задачу Киеву не под силу. Прошедшие в августе испытания это ярко продемонстрировали. Можно выпускать сколько угодно ракет, но какой в них смысл, если они непонятно куда полетят и непонятно где взорвутся», — подчеркнул Дрозденко.

Также эксперт обратил внимание, что из-за удручающего состояния флота Киеву негде размещать морской вариант «Нептуна». По информации Минобороны Украины, комплекс с новой ракетой будет устанавливаться на катерах типа «Лань», однако сроки строительства головного корабля по-прежнему не определены.

Источник RT в партии «Народный фронт» подтверждает выводы экспертов. По его словам, «Нептун» нуждается в серьёзной доработке, которая может растянуться на неопределённое время. По его словам, украинское руководство сначала должно создать «мощное оружие, а уже потом пугать им Россию».

«Фанерный макет»

Наряду с «Нептуном» оборонно-промышленный комплекс (ОПК) Украины ведёт работы над проектом оперативно-тактического комплекса (ОТРК) «Гром». Впервые широкой публике это оружие было продемонстрировано на параде в честь Дня независимости Украины в августе 2018 года. В октябре прошлого года «Гром» был представлен на прошедшей в Киеве международной выставке «Оружие и безопасность».

Разработкой ОТРК занимаются КБ «Южное» (Днепропетровск) и Павлоградский химзавод. «Гром» будет вооружён баллистическими и крылатыми ракетами. Максимальная дальность поражения комплекса должна составить 450—500 км. Как ожидает Минобороны Украины, с появлением дозвуковой крылатой ракеты «Коршун-2» показатель дальности увеличится до 1,5—2 тыс. км.

Тем не менее, даже украинские эксперты отмечают, что «над «Громом» ещё придётся сильно попотеть». Так, директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец считает, что пока рано говорить о сроках вывода ОТРК на государственные испытания и серийное производство.

В августе 2018 года сотрудник «Южмаша» (производственное предприятие КБ «Южное») Алексей Василенко написал в своём Facebook, что украинские инженеры собрали только «фанерный макет».

Источник RT в партии «Батькивщина» констатировал, что за пять лет после «майдана» украинские военные предприятия «не научились выпускать современное вооружение». Основная причина, по его мнению, заключается в том, что ОПК Украины растерял квалифицированные кадры, а существующих производственных мощностей не хватает для налаживания серийного производства нового оружия.

«Украина по-прежнему эксплуатирует советский задел. По большому счёту, мы до сих пор «перекрашиваем» оружие, созданное ещё в СССР. Несмотря на это, не реже чем раз в месяц украинские эксперты и должностные лица выступают с докладами об «успехах». Воспринимать всерьёз подобное поведение уже невозможно. Я думаю, что российские военные опасаются только одного — чтобы всё это новое украинское оружие не взорвалось при запуске», — сказал собеседник RT.

ОТРК «Гром» на параде в честь Дня независимости Украины

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В свою очередь, Дмитрий Корнев считает, что на Украине осталась «неплохая конструкторская школа». Однако современного научно-производственного потенциала страны не хватает для кардинального обновления ВСУ без массового привлечения иностранных инвестиций и технологий.

«Украина практически всё оружие делала в кооперации с Россией. Это касается в том числе ракет. На мой взгляд, украинцы могут создать опытные образцы «Грома» и «Нептуна», но что будет дальше — предсказать сложно. Талант отдельных конструкторов не может являться залогом успешной реализации столь сложных проектов», — пояснил Корнев.

Дмитрий Дрозденко настроен более пессимистично. Эксперт не сомневается, что проекты «Нептуна» и «Грома» обречены на фиаско. По его мнению, после распада СССР Украина понесла настолько масштабные потери, что для восстановления прежнего потенциала потребуется 15—20 лет «адекватной политики, которую будет проводить по-настоящему народное правительство».

«КБ «Южное» — это алмаз украинской высокотехнологичной промышленности. Но при нынешней власти продолжается полная деградация легендарного конструкторского бюро и всей остальной индустрии. С Россией Киев разорвал сотрудничество, а Западу Украина нужна только как сельскохозяйственный придаток. В таких условиях нереально разрабатывать и выпускать оружие нового поколения», — резюмировал Дрозденко.