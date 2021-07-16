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Эксперты ВОЗ снова поедут в Ухань: Решено ещё раз проверить лаборатории и рынок "Хуанань"

16 июля 2021, 22:35  •  82 • В мире
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что эксперты организации снова поедут в Ухань. Они проверят научные лаборатории исследовательского института в этом городе, а также рынок "Хуанань".
В ходе брифинга, в котором принимали участие представители стран - членов ВОЗ, в Женеве Гебрейесус сообщил о новой программе исследований источников появления коронавируса SARS-CoV-2 в человеческой популяции. Глава организации выразил надежду, что власти Китая будут действовать "в духе транспарентности" и предоставят все необходимые исследовательской группе данные, чтобы поддержать следующий этап научного процесса изучения происхождения вируса.
Членам ВОЗ несколько дней назад было отправлено циркулярное письмо, в котором описаны дальнейшие шаги. Так, работу предполагается вести сразу по нескольким направлениям. Первое - изучение дикой природы, включая отлов диких животных, изучение окружающей среды и сельскохозяйственных животных, комплексное изучение людей. Второе направление - изучение Уханя как района, где впервые обнаружился коронавирус нового типа. Планируется проверить рынки, где торгуют животными, в том числе и рынок "Хуанань".
Ещё одно направление - молекулярные исследования. Планируется сделать "раннее секвенирование вируса". Пятым направлением станет аудит научных лабораторий и исследовательских институтов, которые функционировали в Ухане в декабре 2019 года. Именно тогда рядом с ними и появились первые случаи заражения людей.
Гебрейесус отметил, что происхождение SARS-CoV-2 выяснить крайне важно, так как это позволит предотвратить пандемии в будущем.
Напомним, в начале 2021 года эксперты ВОЗ уже побывали в Ухане. По итогам поездки создан отчёт, в котором версия лабораторного происхождения коронавируса указана как наименее вероятная. Исследователи назвали наиболее вероятным источником появления SARS-CoV-2 передачу его человеку от животных.

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