Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
США придумали, как вернуть Киеву Донбасс. Эксперт оценил американский проект: &q...
"Патриот Украины" в прямом эфире выдал неудобную правду о Крыме. Ведущ...
Для русской разведки это нехарактерно, но "Путин сделал это!": В ФБР о...
Из-за жёсткой позиции Киева в Москве решили пойти ва-банк
Главная / Политика

Эксперты ВОЗ оказались взаперти сразу по прилёте в Китай

14 января 2021, 14:25  •  54 • Политика
Взаперти на карантине на 14 дней оказались эксперты ВОЗ, прибывшие в Китай для поисков следов происхождения коронавируса. Группа исследователей уже прибыла в Ухань для работы.
В Ухань в соответствии с ранее достигнутыми договорённостями прибыла группа экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Исследователи намерены вместе с китайскими коллегами заняться поисками следов происхождения коронавируса.
Однако сразу приступить к работе эксперты ВОЗ не смогут - сразу по прилёте в Китай они оказались взаперти на две недели. Исключений для них в Ухане делать не стали.
CCTV обращает особое внимание на то, что по прибытии эксперты "будут проверены на мазок из горла и сывороточные антитела в аэропорту и будут помещены в карантин на 14 дней в соответствии с правилами".
Журналисты отмечают, что ранее Китай дважды приглашал экспертов ВОЗ в страну - в феврале и июле прошлого года. Тогда исследователи вместе работали над формулировкой китайской части глобального плана научного сотрудничества для отслеживания нового коронавируса.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



54
Источник
Похожие новости
14 января 2021, 03:25
Придумали, как отыграться за Крым. Киев грозит российским офицерам
14 января 2021, 01:35
Владелец "Адлера" о штурме "вежливых людей": Натовцы "корректно высадились" на русский корабль
14 января 2021, 01:35
"Простите, не Украина": После предложения убить Навального "суровым" либералам напомнили о законе
14 января 2021, 05:15
Импичмент Трампа остановлен, но Капитолий снова в осаде: Что происходит в столице США
14 января 2021, 08:55
Бунт мигрантов в Брюсселе: Погромщики поджигают и крушат всё, что попадает под руку - видео
14 января 2021, 08:55
Главного в мире "критика Путина" наказали в США. Сами же американцы
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
12 января 2021, 11:05
Запад попал в ловушку на Украине – NI
08 января 2021, 18:10
Украинский кардиохирург рассказал, что думает об элите и вышиваночном патриотизме
07 января 2021, 19:15
Подлый удар на Рождество: Израиль бил по мирным жителям - спасли лишь русские ПВО
11 января 2021, 08:30
"Ещё три года - и Россию ждёт крах": Пугающий прогноз порадовал украинцев
09 января 2021, 12:30
Еврокомиссия подготовила России ультиматум по вакцине "Спутник V"
13 января 2021, 13:40
Из-за жёсткой позиции Киева в Москве решили пойти ва-банк
14 января 2021, 03:25
Придумали, как отыграться за Крым. Киев грозит российским офицерам
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.