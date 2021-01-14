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Эксперты ВОЗ оказались взаперти сразу по прилёте в Китай
14 января 2021, 14:25 • 54 • Политика
Взаперти на карантине на 14 дней оказались эксперты ВОЗ, прибывшие в Китай для поисков следов происхождения коронавируса. Группа исследователей уже прибыла в Ухань для работы.
В Ухань в соответствии с ранее достигнутыми договорённостями прибыла группа экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Исследователи намерены вместе с китайскими коллегами заняться поисками следов происхождения коронавируса.
Однако сразу приступить к работе эксперты ВОЗ не смогут - сразу по прилёте в Китай они оказались взаперти на две недели. Исключений для них в Ухане делать не стали.
CCTV обращает особое внимание на то, что по прибытии эксперты "будут проверены на мазок из горла и сывороточные антитела в аэропорту и будут помещены в карантин на 14 дней в соответствии с правилами".
Журналисты отмечают, что ранее Китай дважды приглашал экспертов ВОЗ в страну - в феврале и июле прошлого года. Тогда исследователи вместе работали над формулировкой китайской части глобального плана научного сотрудничества для отслеживания нового коронавируса.
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