Чтобы добиться конструктивного диалога с Россией, властям Украины необходимо отказаться от насильственной украинизации населения. Об этом изданию "ПолитЭксперт" заявил глава Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов.

По мнению эксперта, Киев последовательно пытается загнать русскоязычное население в гетто, ограничивая его права.

"Если Украина ведёт войну против русского языка, на котором говорит большинство населения страны, то почему они думают, что в Москве их слова про то, что нужно забыть о политике и думать об экономике, вызовут хоть какое-то микроскопическое доверие?" - поинтересовался Колташов.

Действия украинской стороны напрямую противоречат её заявлениям. Первоначально Киев называл Москву врагом, а затем начал возмущаться, что российская сторона начала сокращать транзит газа через украинскую ГТС.

Нужно понимать, что из-за враждебных действий Украину нельзя воспринимать в качестве экономического партнёра. То же самое касается Литвы, Латвии, Грузии и ряда других стран.

Полный отказ от транзита газа из России отбросит Украину назад, в XV век. В результате начнётся отток людей из городов, сокращение производства, обнищание населения и так далее. В итоге страна превратится в аналог аграрного района Речи Посполитой, каким она и была несколько веков назад.

"Они деградируют, и украинизация этот процесс только ускоряет. А поскольку это очевидно, то какой смысл делать ставку на антироссийскую деградирующую страну?" - добавил Колташов.

Как ранее заявил публицист Андрей Ваджра, несмотря на смену руководства Украины, принципиальные вещи в политике Украины сохраняются. Меняются только нюансы.

Это касается и закона об украинском языке, который команда действующего президента Владимира Зеленского не стала отменять. Вместо этого новое руководство страны отменило запрет на показ сериала "Сваты", который был введён при Петре Порошенко.

"Всё останется прежним, что не касается людей во власти Украины", - пояснил он в интервью РИА ФАН.

Как считает украинский политик Геннадий Балашов, решение запретить язык, на котором говорят 300 миллионов человек, выглядит абсурдом. Люди имеют право использовать язык, на котором общались их родители.

Он также выразил сомнения, что культура Украины будет развиваться, если всех принудительно заставят говорить исключительно на украинской мове.

"Потому что её продавать некуда, некому, нет потребителя", - цитирует его слова polit.info.