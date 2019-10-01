Эксперты "Валдая" предупредили о наступлении периода анархии в международных отношениях

СОЧИ, 1 октября. /ТАСС/. Эксперты дискуссионного клуба "Валдай" подготовили ежегодный доклад, в котором, в частности, предположили, что международные отношения движутся в сторону анархии из-за изменения принципов мироустройства.

"Начиная с 2014 года мы каждый год выпускаем некое видение. В этом году доклад в некотором смысле венчает серию, потому что предыдущие пять все-таки исходили из того, что мир находится в очень запутанном состоянии, но он движется к поиску какого-то мирового устройства. А здесь выдвигается гипотеза, что такое понятие, как мировой порядок, сейчас просто неприменимо", - прокомментировал во вторник в беседе с корреспондентом ТАСС руководитель авторского коллектива доклада, директор по научной работе Фонда развития и поддержки "Валдая" Федор Лукьянов.

Он пояснил, что периоды истории, когда международные отношения терминологически регулировались нормами, правилами и институтами, намного короче, "чем эпохи, когда ничего этого не было".

"В докладе выдвигается предположение, что мы вступаем в период международной анархии, и это не хорошо и не плохо, это просто некая констатация. Опасность возрастает, но одновременно, если это осознать, возрастают осторожность и осмотрительность игроков, потому что единственное, что их в такой ситуации сдерживает, - это их понимание угроз и понимание того, как далеко они могут зайти", - подчеркнул эксперт.

По его словам, в международных отношениях сейчас нет "воспитателя, надзирателя, который бы устанавливал правила", то есть не существует сдерживающего фактора.

Либеральный порядок не сработал

Мировое сообщество за последние 70 лет привыкло к очень высокой степени упорядоченности международных отношений, продолжил Лукьянов. "Это было в годы холодной войны, когда определяющими были взаимное сдерживание и угрозы взаимного ядерного уничтожения, которое очень сильно дисциплинировало крупнейших игроков и, соответственно, тех, кто под ними", - отметил он.

Сейчас модель изменилась, потому что мир стал многополярным, констатировал аналитик.

"Либеральный порядок тоже не сработал, потому что этот нормативный центр оказался не в состоянии свои нормы транслировать и навязывать в той степени, чтобы они работали как сдерживающий фактор", - добавил собеседник агентства.

По его мнению, в мировую политику приходит принцип, когда слово имеют не только западные страны, но и государства с другими взглядами. "Это Китай, Индия, Турция, Иран, Россия. Они видят все по-другому. Причем период, когда была борьба за то, кто кому навяжет свое видение, закончился, - пояснил эксперт. - Американский пример показал, что даже страна, кратно превосходящая всех по совокупной силе и влиянию, все равно не может навязать универсальный [подход]".

Войны без побед

Лукьянов обратил внимание на то, что большая война в сегодняшних условиях маловероятна из-за опасений, связанных с применением ядерного оружия. Продолжающиеся же локальные конфликты, по его словам, характеризуются отсутствием ощутимых выгод для их участников.

"Главной отличительной чертой локальных войн сегодня является отсутствие победы. Если посмотреть на многие конфликты, мы увидим, что ничего не получается военной силой. Даже США, обладающие несопоставимым военным потенциалом, ничего не добились военными средствами за последние годы, - заметил политолог. - Раньше можно было сказать, что война накладна, но зато она обеспечивает что-то, а здесь Ирак, Афганистан, Ливия - чего там добились американцы?"

"Эффективные примеры применения военной силы за последние полтора-два десятилетия есть только у России. Можно обсуждать качество этого успеха, но Грузия и Сирия - это примеры, когда была поставлена задача и выполнена именно военными средствами", - сказал он.

О докладе

В рамках XVI ежегодного заседания "Валдая", которое проходит с 30 сентября по 3 октября в Сочи, эксперты клуба представили доклад "Время взрослеть, или оправдание анархии: как отсутствие мирового порядка может способствовать ответственному поведению государств". В число авторов доклада, помимо Лукьянова, вошли научный руководитель Европейского учебного института МГИМО Олег Барабанов, научный руководитель Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Тимофей Бордачев, член Экспертного совета при правительстве России Ярослав Лисоволик, программный директор Российского совета по международным делам, доцент кафедры политической теории МГИМО Иван Тимофеев. В документе рассматривается текущее положение дел на международной арене по таким направлениям, как политика, экономика, дипломатия и межкультурные коммуникации.