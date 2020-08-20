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Эксперты указали на новый тренд в предвыборных кампаниях в России в 2020 году
20 августа 2020, 06:30 • 31 • Политика
На новый тренд в предвыборных кампаниях 2020 года в России обратили внимание специалисты Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) в ходе круглого стола, который прошел 19 августа.
Главной отличительной чертой электорального цикла 2020 года стало изменение коммуникации между властью и обществом, пришли к выводу эксперты. Речь идет о том, что успех в работе с избирателями приносит упор не на политику, а на внимание к социальным вопросам.
В частности, главным приоритетом региональных властей стала семья, рассказала «Известиям» директор департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына.
Так, в Амурской области реализуется программа «Губернаторский портфель». В рамках акции в преддверии нового учебного года 3100 первоклассников из малоимущих и социально незащищенных семей должны получить портфели со школьно-письменными принадлежностями.
Между тем губернатор Тюменской области Александр Моор в июле внес в региональный парламент проект закона, по которому многодетные тюменцы смогут поменять земельный участок вне зависимости от срока получения.
«Современный избиратель более прагматичный, наблюдается доминирование экономических страхов и запрос на общую ответственность и справедливость», — добавила Кислицына.
Единый день голосования пройдет 13 сентября. На предстоящие выборы глав регионов выдвинулись 147 кандидатов, из них зарегистрировали 89 человек.
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