Эксперты: удары США по Сирии затруднят борьбу с терроризмом и восстановление страны

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МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Удары США, Франции и Великобритании по Сирии призваны затруднить борьбу с терроризмом и мирное урегулирование в стране. Такое мнение выразили опрошенные ТАСС эксперты.

Руководитель Центра Ближнего и Среднего Востока Российского института стратегических исследований (РИСИ) Владимир Фитин отметил, что операция западных стран стала еще одним ударом по мирному процессу. "Это соответствует стратегическим интересам США, поскольку изначально они добивались смены режима в Сирии, чтобы не допустить дружественного России правительства и усиления ее влияния в одном из стратегически важных регионов мира, - сказал он. - Поэтому главная их задача - обеспечить дальнейшую дестабилизацию Сирии, чтобы невозможно было бы наладить мирное урегулирование".

С этой позицией согласен и программный директор Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба ''Валдай'' Андрей Сушенцов. ''Те, кто осуществил эту провокацию и использовал химоружие в Сирии, намеревались повлиять на исход борьбы правительства с террористическими силами в арабской республике, существенно затруднить для России и ее союзников реализацию планов по победе над терроризмом и дальнейшему восстановлению Сирии'', - сказал он.

Сушенцов считает, что важно не отреагировать на эту операцию "избыточно". Он обратил внимание, что "даже с учетом того, что Франция и Великобритания поддались на эту провокацию, применили силу, они исходили из того, что ни в коем случае нельзя поразить объекты, связанные с Россией, нельзя допустить прямой агрессии в отношении РФ, и тщательно просчитывали эти удары".

Он признал, что сам факт таких ударов - это вызов в адрес Москвы, так что развитие ситуации будет зависеть от российской реакции. "Тут важно проявить сдержанность и не отреагировать избыточно", - подчеркнул собеседник ТАСС.

Эксперт также полагает, что России "надо прежде всего в медийном пространстве лучше демонстрировать реальное положение дел, с учетом того, что США и их союзники склонны поддаваться именно на провокации западных СМИ".

Турецкий МИД ранее выступил с заявлением, в котором говорится, что Анкара "с удовлетворением приветствует" ракетный обстрел объектов на территории Сирии со стороны США, Великобритании и Франции. В связи с этим Фитин отметил, что Турция никогда не являлась последовательным союзником России в Сирии. "Изначально Турция поддерживала тех, кто требовал свержения законного правительства [президента Сирийской Арабской Республики Башара] Асада", - напомнил он.

Эксперт выразил мнение, что Россия и Турция выступали с одних позиций только ситуативно. "Туркам было важно обеспечить себе борьбу с сирийскими курдами, отрядами вооруженной самообороны, поэтому вынужденно шли на договоренности с нами", - констатировал он.

В целом же позиция Анкары близка к мнению Вашингтона. "Если бы они не столкнулись с американцами, которые поддерживают сирийских курдов, что противоречит их стратегической линии, то маловероятно, что и другие действия, в том числе и договоренности о зонах деэскалации с участием Ирана, были бы достижимы", - считает Фитин.

Эксперты разошлись во мнении о возможности повторения подобных ударов и дальнейшей эскалации напряженности.

"Учитывая абсолютную непредсказуемость нынешнего американского президента, отсутствие единства в его администрации, чехарду людей на ключевых постах, предсказывать дальнейшие действия невозможно, так же как и прошедший удар никто не мог предугадать, никто не знал, если он произойдет, то когда", - отметил в беседе с ТАСС Фитин.

В то же время Сушенцов полагает, что ''это единичная акция, она не будет иметь продолжение''.

По данным Минобороны РФ, ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирии был нанесен самолетами и кораблями США совместно с ВВС Великобритании и Франции в субботу с 03:42 мск до 05:10 мск. По информации ведомства, из 103 крылатых ракет сирийским средствам ПВО удалось сбить 71. Ранее Вашингтон, Лондон и Париж заявили, что удары являются ответом на применение химического оружия в сирийском городе Дума.

Ранее сообщения о том, что 7 апреля в сирийской Думе было применено химическое оружие, распространил ряд НПО, в том числе "Белые каски". Про последнюю в Минобороны РФ сообщали, что она не является достоверным источником информации. Представители российского Центра по примирению враждующих сторон провели 9 апреля обследование Думы, но не нашли там следов применения химоружия. Уже в субботу на месте должны были начать работу эксперты Организации по запрещению химического оружия.

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