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Эксперты США посоветовали Путину сменить внешность и исчезнуть
14 марта 2018, 15:09 • 284 • В мире
Автор Foreign Policy, бывший сотрудник ОБСЕ, фантазирует, что российский лидер бросит все, сменит внешность и покинет Россию.
В американском журнале Foreign Policy появилась статья, которую написал бывший сотрудник ОБСЕ Дэниэл Байер. Отметим, что вплоть до конца 2017 года он занимал пост представителя США в ОБСЕ.
В своей статье он написал, что если бы российский лидер Владимир Путин "был настоящим гением, которым его изображают, то он бы догадался сменить внешность и исчезнуть из страны". По мнению Байера, российскому президенту нужно было бы поселиться "где-нибудь в Бразилии, чтобы дожить свой век в полном комфорте и анонимности".
При этом Байер не останавливается. В своей колонке он предлагает другим странам быть начеку: когда Путин "отойдет от дел", не стоит терять времени. По мнению Байера, западные политики должны помочь русскому народу "построить свое свободное будущее".
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