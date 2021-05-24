Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Русских с техникой блокировали в Сомали. Всё решило появление морской пехоты
Русский пилот оригинально проучил американских моряков за дерзкую выходку на гра...
Норкин одной фразой обнулил эффект Манижи
Блогер объединил цитаты Путина и Лаврова. Русские рыдали: "Вы хоть понимает...
Главная / Политика

Эксперты спрогнозировали обновление Госдумы на 20-25% после выборов

24 мая 2021, 13:50  •  10 • Политика
После сентябрьских выборов Госдума обновится минимум на 20–25%. К такому выводу пришли в агентстве политических и экономических коммуникаций (АПЭК), исследовавшем кандидатов в парламент. Самое большое обновление произойдет в «Единой России»: минимум до 40%. А вот новых партий в парламенте аналитики не ждут. По оценкам АПЭК, рейтинг ближайших конкурентов думских старожилов колеблется в районе 1%.
«Общее обновление депутатского корпуса составит 20–25%. При этом обновление оппозиционных фракций будет происходить медленнее, чем «Единой России», фракция которой по итогам выборов обновится не менее чем на 40%, а возможно, более чем на 50%», — говорится в исследовании.
В числе факторов, влияющих на решение партии власти «освежить» состав, выделяют общественный запрос на новые лица. Кроме того, праймериз «Единой России», на которых до трети округов — территории с заметной и значительной конкуренцией. Также среди причин ротации единороссов в парламенте в АПЭК называют национальные кадровые лифты, прежде всего конкурс «Лидеры России. Политика» и федеральный «Политстартап».
Как отмечают в АПЭК, оппозиционные фракции изменят состав менее значительно прежде всего из-за отсутствия у них регулярных праймериз. Еще один фактор, замедляющий обновление, — довольно консервативные по характеру элитные группы, контролирующие их деятельность, говорится в исследовании.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:
Пересмена мест: после выборов Госдума обновится на 20–25%
Читайте также

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



10
Источник
Похожие новости
24 мая 2021, 00:05
Двоюродный брат Немцова бьёт в набат: "Кажется, начинаю понимать..."
24 мая 2021, 04:40
"Батька исполнил красиво": Маргарита Симоньян - о спецоперации Лукашенко
24 мая 2021, 06:30
На Украине "поджали хвост" после решения Вашингтона: "Тревожно" и "неуважительно"
24 мая 2021, 08:20
"Кто отвечать будет?!": Жириновский заявил о позоре на Евровидении
24 мая 2021, 04:40
Евровидение: Худший результат России, украинские истории и скандал с наркотиками
24 мая 2021, 10:10
Решение Лукашенко посадить самолет может стать фатальным для "Северного потока-2"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
18 мая 2021, 15:45
Подбит русским оружием? Видео с горящим израильским танком насторожило соцсети
18 мая 2021, 00:10
"Уничтожит одним залпом": Поляки об оружии России и "барахле" НАТО
20 мая 2021, 01:40
Путин назвал идеального союзника России: Хватило одной фразы
24 мая 2021, 00:05
Двоюродный брат Немцова бьёт в набат: "Кажется, начинаю понимать..."
19 мая 2021, 02:45
К обыскам в доме Кличко СБУ приплела Россию
19 мая 2021, 11:55
Business Insider показал, во что Москва "превратила" Крым: На первый взгляд неприступен, но...
19 мая 2021, 10:05
Лавров замер от хамства "Би-би-си": "Это такие манеры?"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.