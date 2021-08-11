Эксперты: Разведка Украины сфокусировалась на диверсиях в России

Как заявили заявили военные эксперты, разведка Украины сфокусировалась на диверсиях на юге России и в Крыму, тогда как до 2014 года в сферу интересов Киева входили и страны ЕС,

Украина ориентируется на вступление в НАТО, поэтому ее военная разведка сфокусировалась на России. Об этом заявил изданию "ПолитЭксперт" военный эксперт Александр Храмчихин.

До 2014 года украинские спецслужбы действовали по разным направлениям, включая страны ЕС. Теперь же их интересует Россия, причем акцент сделан на диверсионно-террористической деятельности.

Как добавил главред журнала Национальная оборона" Игорь Коротченко, не стоит недооценивать разведку Украину, которая пытается создать опорные пункты для организации диверсий на Крымском полуострове и юге России.

"Было несколько боестолкновений, когда украинские диверсионно-разведывательные группы пытались прорваться на территорию России. Относиться к этому нужно внимательно и ответственно", - указал он.

Впрочем, у контрразведки России есть все необходимые силы и средства для борьбы с диверсионно-разведывательными группировками. Это доказывают целый ряд успешных операций ФСБ по ликвидации злоумышленников.

Как ранее заявил в интервью РИА ФАН политолог Ростислав Ищенко, за последние 30 лет политика Украины не сильно изменилась. Киев упорно пытается оказаться в составе Евросоюза, но европейцы не хотят принимать украинцев в свои ряды. То же самое касается и НАТО.

"На Западе как 30 лет назад говорили, что в НАТО и ЕС вы попадёте в лучшем случае никогда, так и сейчас об этом говорят", - пояснил эксперт.

Сейчас Запад повторяет слова политика Виктора Черномырдина, который заявлял, что Украина вступит в ЕС "после Турции", которая никогда не вольется в ряды организации. И Киев бесконечно кормят отговорками.