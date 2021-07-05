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Эксперты разглядели на флагмане ВМС Украины "Гетман Сагайдачный" загадочный кузов

05 июля 2021, 22:30  •  226 • Политика
Флагман ВМС Украины "Гетман Сагайдачный" вышел после длительного ремонта из порта Одессы с загадочным кузовом на борту.
Из порта Одессы военно-морские силы Украины вывели в открытое море флагман флота страны - фрегат "Гетман Сагайдачный". Корабль смог отправиться в поход до Очакова только в сопровождении двух буксиров - один из которых участвовал в провокации у Крымского моста - "Яны Капу".
На борту "Сагайдачного" специалисты заметили загадочный кузов универсального нормального габарита (КУНГ), чьё назначение неизвестно.
Военные аналитики раскрыли тайну нехарактерного для военного корабля объекта на палубе - это может быть мастерская для оперативного ремонта в случае поломки. По всей видимости, командование ВМС Украины уверено, что флагман флота может сломаться во время первого похода, поэтому потребовались буксиры, передаёт РИА ФАН.
Также специалисты предположили, что внутри кузова может находиться резервный дизельный генератор на случай, если у фрегата вновь возникнут неисправности в энергосистеме после длительного ремонта.

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Эксперты разглядели на флагмане ВМС Украины "Гетман Сагайдачный" загадочный кузов
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