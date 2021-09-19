Эксперты рассказали об отсутствии реальных нарушений в работе ДЭГ

Zamir Usmanov/www.globallookpress.com

Никаких "всплесков" не выявлено

Критика в адрес дистанционного электронного голосования необоснованна – реальных нарушений в работе этой платформы не было выявлено, указал глава Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков в беседе со СМИ.

Эксперт выразил уверенность, что электронный формат голосования в целом столкнулся с критикой, которая звучала и ранее. При этом реальные случаи нарушений отсутствуют, равно как и достоверные доказательства.

После большой явки в онлайн-формате противники ДЭГ осознали, что речь идет о серьезном объеме заявителей. Потому иных альтернатив, предположил политолог, для себя не увидели.

"Признаваться в своих ошибках у нас не любят, поэтому единственный аргумент здесь – критиковать эту процедуру", – пояснил Чеснаков.

Политолог также выразил уверенность, что выборы в нижнюю палату парламента проходят в условиях чистого, открытого и свободного процесса, о чем сообщил журналистам. Однако стоит выделить несколько процессов.

"Первое: это когда фальсификация фальсификаций происходит по злому умыслу. И часто это один из элементов, который нужны разбирать технологам, юристам. И бороться с этим процессом. Второе: по глупости. В целом, мне кажется, разбор подобного случая должен вестись экспертами", – предположил эксперт.

Чеснаков также указал, что никаких "всплесков" не замечено.

Напомним, выборы в Государственную думу проходят в период с 17 по 19 сентября. Отдать свой голос онлайн можно до восьми вечера.