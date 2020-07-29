Эксперты рассказали, как Таиланд справился с первой волной коронавируса • 65 • Аналитика © РИА Новости / Михаил Голенков Вопреки мнению Всемирной организации здоровья (ВОЗ), постоянная жаркая погода может играть определенную роль в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19, если она дополняется здоровыми традициями и решительными действиями правительства, как это произошло в Таиланде, считают таиландские эксперты, рассказавшие РИА Новости о факторах, которые способствовали победе страны над первой волной коронавируса. Постоянно высокая температура "Мы здесь, конечно, в курсе исследований, которые позволили ВОЗ сделать вывод о бесполезности высоких температур для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Однако эти исследования не проверялись для ситуации, когда на большой территории в течение месяцев стоит жара выше 35 градусов в дневное время", - говорит врач-инфекционист Ванпхен Сутсамай, принимавшая в последние месяцы участие в проведении эпидемиологических расследований случаев заражения COVID-19 в нескольких провинциях Таиланда. "Коронавирус пришел в Таиланд в самом начале жаркого сезона. Вторая половина марта, апрель, май, первая половина июня – это у нас самое жаркое время года. И нельзя не заметить по статистике, что именно в апреле началось снижение количества случаев заражения, регистрируемых за сутки", - говорит она. "Этому, конечно, в первую очередь способствовала самоизоляция и другие меры ограничения, которые мы начали еще в конце марта, но у нас многие уверены, в том числе и многие врачи, что и жаркая погода тоже помогла", - рассказывает Сутсамай. Она добавляет, что "конечно, жара не замедляет и не блокирует передачу вируса от человека к человеку при тесном контакте". "Но вот заражение через предметы, поверхности, одежду жара явно "притормаживает", - говорит врач-инфекционист. "Мы не проводили специальных полевых исследований влияния жары на распространение инфекции, но из множества случаев заражения, с которыми пришлось столкнуться, громадное большинство было связано с тесным общением в группах или семьях – за общим столом, в транспорте, в барах, на стадионах, на рынках, в магазинах, то есть там, где люди сидят или стоят вплотную друг к другу", - заявляет эксперт. "А вот заражений через поверхности, на которых мог остаться вирус – через одежду, предметы, через автомобили, когда в них находятся один или два человека, через мебель, дверные ручки, я у нас вообще не видела ни разу. В то же время в Китае, Южной Корее, Японии, США, Италии такие случаи известны", - продолжает она. "И второе – в индивидуально кондиционированных помещениях, где температура поддерживается на уровне 20 – 23 градусов, заражений происходило больше, чем в местах скопления людей на улице, скажем, на открытых рынках, а больше всего заражений возникало в больших помещениях или зданиях с единой системой кондиционирования и вентиляции, как это бывает в торговых центрах и на крытых стадионах, в концертных и выставочных залах", - говорит она, поясняя, что кроме температуры, на распространение коронавируса в этих случаях "работало" и то, что все вентиляционные ходы в таких зданиях соединены между собой и подключены к одному большому охлаждающему механизму. По ее словам, "это примерно тот же тип распространения, как на круизных судах с единой системой кондиционирования воздуха". "Так что жаркий климат, скорее всего, сработал в Таиланде, как некий природный механизм торможения распространения инфекции", - уверена она. Жара помогла, но научного объяснения этому нет "Жара, конечно, помогла, хотя научно объяснить это мы пока не можем: по новому коронавирусу накоплено огромное количество клинических данных о его поведении в организме человека, но достаточных для исчерпывающего анализа данных о путях его распространения и факторах, влияющих на этот процесс пока нет", - говорит полковник медицинской службы в отставке Чаренчай Сопха, военный инфекционист с опытом работы во многих странах, в том числе в районах Африки, пораженных эпидемией лихорадки Эбола. Сопха, военный пенсионер, добровольно вернулся на работу в один из госпиталей Бангкока на период пандемии. "Я предложу вам наглядное сравнение. В соседних с Таиландом странах крупные вспышки произошли только в Сингапуре, Индонезии, на Филиппинах, менее крупная – в Малайзии. Во Вьетнаме, Камбодже, Лаосе количество заболевших минимально, погибших или мало, или вообще нет", - говорит он. "Это, конечно, влияние численности и плотности населения, в первую очередь. Чем больше численность и плотность населения, тем больше заболевших. Но заметьте еще один факт: ни в одной стране Юго-Восточной Азии, даже в тех, где статистика заражений выше, нет таких темпов распространения, как было в Китае и европейских странах, как это было и есть в США. А во Вьетнаме, например, где сейчас начинается вторая волна заражений, при высочайшей плотности населения до сих пор меньше 500 заболевших, и ни одной смерти от коронавируса", - продолжает он. "Во Вьетнаме, конечно, очень велика роль правительства в борьбе с инфекцией, там многие вещи делаются быстрее и правильнее, чем в соседних странах, но и там климат, по-видимому, сыграл свою роль", - говорит отставной полковник медицинской службы сухопутных войск Таиланда. "Тут вполне можно сделать вывод, умозрительный, конечно, о том, что жаркий климат сыграл некую положительную роль: в Китай, Европу и США инфекция пришла в то время, когда в этих странах были самые благоприятные условия для распространения любой простудной вирусной инфекции: температура в пределах 10 – 18 градусов тепла по Цельсию, относительно низкая влажность воздуха. А в ЮВА инфекция пришла в пик жары", - рассказывает Сопха. "Еще один пример. Давайте сравним Индонезию и Россию. Индонезия – самая населенная страна ЮВА, ее население составляет 267,7 миллиона человек. В России проживают 144,5 миллиона человек. Сравнимые цифры. При этом в России средняя плотность населения ниже, чем в Индонезии. Зато в Индонезии население рассредоточено по множеству островов, которые легко изолировать друг от друга", - говорит Сопха. "И вот статистика: в России с начала пандемии заболели 824 тысячи человек. А в Индонезии заболели 102 тысячи человек. То есть, при населении, большем на 100 миллионов человек, чем в России, в Индонезии заболели в 8 раз меньше людей. Одними островами и меньшим охватом тестирования в Индонезии это не объяснишь: ведь в России кластеры заражения тоже распределены неравномерно, и есть огромные малонаселенные пространства, изолирующие кластеры друг от друга. Значит, и здесь, видимо, сыграла роль жаркая погода в Индонезии на момент начала пандемии, и прохладная погода в России на тот же момент", - считает он. Традиции и решительные действия правительства Для Таиланда одним из важнейших факторов в борьбе с пандемией стали тайские традиции, прежде всего традиция естественного для тайцев социального дистанцирования, говорит полковник Сопха. "Нет, не дистанция в полтора метра, конечно, но все же это традиция, соблюдаемая большинством тайцев неукоснительно: во-первых, тайцы друг с другом не здороваются за руку, предпочитая взаимный поклон "вай" со сложенными перед грудью руками, который делается на определенном расстоянии. Во вторых, тоже по традиции, не только влюбленные пары, но и пары, состоящие в официально зарегистрированном браке, не обнимаются на улице и в транспорте, а близкие друзья редко обнимаются даже при встрече после долгой разлуки", - говорит он. "Перепутал НАТО с торговлей". Почему Россия не хочет в "Большую семерку" "Так что передача коронавируса через рукопожатие и объятия в Таиланде свелась к минимуму", утверждает он. "И еще одно. Я не очень интересуюсь политикой, но в данном случае скажу: это очень хорошо, что у нас в правительстве остались военные пенсионеры, в прошлом составлявшие значительную часть правившего в стране в 2014 – 2019 годах военного правительства. Их решительные действия, конечно, способствовали своевременному, на опережение, введению ограничений, которые, в конечном счете, нас спасли", - говорит полковник Сопха. "Вторая волна пандемии может начаться в любой день, как это уже, по-видимому, случилось во Вьетнаме. От первой мы спаслись благодаря факторам, о которых мы сегодня говорили. Не знаю, будет ли на нашей стороне климат в этот раз, ведь начинается сезон дождей, гриппа и простуд. Но два других фактора, которые я упомянул, по-прежнему с нами, и работают против пандемии", - заключает он. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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