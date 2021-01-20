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Эксперты рассказали, что ждет Украину после запуска «Северного потока — 2»
20 января 2021, 14:20 • 222 • Украина
С запуском «Северного потока — 2» кормушка по распиливанию «газовых денег» для украинских руководителей кончится, уверены опрошенные ФАН эксперты.
Украина страдает из-за «Северного потока — 2»
Глава Министерства финансов Украины Сергей Марченко посчитал, какой урон российский трубопровод «Северный поток — 2» может нанести украинской экономике.
Он обратил внимание, что украинские власти потеряют свои транзитные возможности, а инфраструктура в итоге будет простаивать.
Ранее руководитель компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон сообщил, что в 2020 году транзит российского голубого топлива на территорию Европы через украинскую газотранспортную систему страны уменьшился на 38 процентов — до 55,8 миллиарда кубометров. При проектной мощности ГТС в 146 миллиардов кубометров это означает загрузку менее чем на 30%. Предыдущие годы объем поставок составлял не менее 90 миллиардов.
Считать убытки и обвинять Россию
Кандидат исторических наук, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин выразил мнение, что 1,5 млрд для украинского бюджета видимо ничего не значат. И президент Украины Владимир Зеленский вовсе не стремится развивать экономику страны. А вот считать убытки и при случае обвинить Россию — это всегда с большим удовольствием.
Политолог Владимир Карасев отметил, что украинцы начали подсчитывать свой «ущерб» начиная с 2014 года сразу после государственного переворота. Ведь нужно как-то объяснять населению, почему светлое европейское будущее не наступило. Затем официальный Киев решил спилить ветку, на которой сидит, и втридорога платить за русский газ, получая его реверсом из Восточной Европы.
«Северный поток — 2» — это газопровод из России в Германию мощностью 55 миллиардов кубометров в год. В конце 2019 года президент США Дональд Трамп подписал план военного бюджета страны на 2020 год, который включает введение санкций в отношении проекта.
Напомним, Берлин с сожалением воспринял решение Соединенных Штатов о введении ограничительных мер против судна «Фортуна», которое участвует в строительстве газопровода «Северный поток — 2».
Автор: Максим Вручный
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