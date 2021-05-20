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Эксперты рассказали, чем Россия ответит на гипероружие США

20 мая 2021, 16:20  •  137 • Политика
Эксперты рассказали, чем Россия может ответить на пока ещё не существующее гипероружие США.
Журналист издания Popular Mechanics Кайл Мизоками сообщил о планах США создать высокоточную гиперзвуковую ракету LRHW, с помощью которой Штаты смогут угрожать России. Предполагается, что ракета сможет долететь из Лондона до Москвы. Тестирование LRHW намечено на 2023 год.
В России полагают, что американцы рано празднуют победу. Во-первых, работа над гиперзвуковым оружием ведётся у них уже не первый год и все предыдущие испытания закончились неудачей. Во-вторых, пока США создают новую ракету, Россия тоже не будет сидеть без дела и наверняка разработает средство защиты.
Военный эксперт Юрий Кнутов считает, что Москва сможет модернизировать свои собственные гиперзвуковые ракеты. Кроме того, русские могут сформировать уникальную систему ПРО, объединив комплексы "Панцирь", С-350, С-400 и С-500 в единую систему. Сначала ПРО закроет города-миллионники, а затем - всю остальную страну, пишет Nation News.
Капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в свою очередь добавил, что Россия может создать гиперзвуковые противоракеты.
Не нравится быть янки в роли догоняющих, вот и злятся. К этому времени у нас будут гиперзвуковые противоракеты. А у них, как говорил старина Трамп, очередной "супер-пупер", - отметил он.

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