Эксперты рассказали, чем грозит Косово разрешение переговоров "по-американски"

Ранее переговоры по Косово зашли в тупик. Напомним, проходили они еще 29 апреля этого года. Тем временем, пишет издание Nation News, эксперты проекта "Балканист" рассказали о нескольких вариантах развязки дипломатических усилий…

Один из таких вариантов – так называемый американский. Этот путь предполагает сохранение статуса-кво до того момента, как будет достигнута договоренность между Белградом и Приштиной. При этом, полагают авторы, Вашингтон будет служить посредником и давить на стороны.

Еще один возможный сценарий - "многополярных". Он предполагает создание новых переговорных рамок для решения всех балканских вопросов единовременно с участием стран региона. Этот сценарий предусматривает посредничество ЕС, а также активное вовлечение Вашингтона и Москвы.