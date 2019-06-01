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Эксперты рассказали, чем грозит Косово разрешение переговоров "по-американски"
01 июня 2019, 02:24 • 33 • Политика
Эксперты проекта "Балканист" рассказали о том, чем грозит Косово вариант разрешения переговоров "по-американски". В этом случае кризис может затянуться на неопределенное время.
Ранее переговоры по Косово зашли в тупик. Напомним, проходили они еще 29 апреля этого года. Тем временем, пишет издание Nation News, эксперты проекта "Балканист" рассказали о нескольких вариантах развязки дипломатических усилий…
Один из таких вариантов – так называемый американский. Этот путь предполагает сохранение статуса-кво до того момента, как будет достигнута договоренность между Белградом и Приштиной. При этом, полагают авторы, Вашингтон будет служить посредником и давить на стороны.
Еще один возможный сценарий - "многополярных". Он предполагает создание новых переговорных рамок для решения всех балканских вопросов единовременно с участием стран региона. Этот сценарий предусматривает посредничество ЕС, а также активное вовлечение Вашингтона и Москвы.
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