Эксперты: Радикалы-одиночки стали новой угрозой Европы

Эксперты предупреждают, что, несмотря на малую вероятность совершения масштабных спланированных атак террористов по Европе, Франции в условиях неспокойной ситуации из-за массовых протестов стоит опасаться терактов одиночных радикалов.

Французские власти официально назвали стрельбу на рождественской ярмарке в центре Страсбурга терактом, в связи с чем расследование инцидента перешло в антитеррористический отдел полиции. Мэр Страсбурга Ролан Рис заявил, что террорист явно хотел погрузить Францию в хаос и посеять среди жителей страх, однако истинные мотивы установить пока не удалось.

Напомним, 29-летний марокканец Шерифф Шекатт, родившийся в Страсбурге, во вторник вечером устроил стрельбу в центре города. По последним данным, три человека погибли и еще 13 ранены. Поймать террориста полиции Франции пока не удалось.

За свои 29 лет Шерифф Шекатт был осужден 27 раз за различные преступления на территории Франции, Германии и Швейцарии. В полиции он был внесен в список "потенциально опасных радикалов". Специалист по терроризму и радикальным течениям Жасмин Опперман в беседе с корреспондентом телеканала "360" отметила, что "именно такие люди часто становятся исполнителями терактов в Европе".

Австралийский политолог Джамал Дауд предположил, что Франции не стоит ожидать крупных спланированных террористических атак, таких как, например, атака на редакцию газеты Charlie Hebdo, на театр Bataclan или наезд на пешеходов на Английской набережной в Ницце. По мнению эксперта, у ИГИЛ* нет финансовых возможностей для таких крупных акций в Европе, поскольку они потеряли многие контролируемые ими ранее территории с полезными ископаемыми.

В то же время городам Европы стоит опасаться одиночных террористов, не находящихся в прямом контакте с представителями ИГИЛ*, однако пропитавшихся их пропагандой через видеоролики, распространяемые по соцсетям, считает Жасмин Опперман. Она рассказала, что и страсбургский террорист действовал по определенным шаблонам, заданным ИГИЛ*.

Сразу после теракта в Страсбурге в соцсетях появились комментарии, что президент Франции Эммануэль Макрон воспользуется трагедией для разгона протестующих против повышения цен на топливо и запрещения новых демонстраций.

При этом Жасмин Опперман уверена, что у французских властей есть повод для беспокойства, поскольку в стране очень много одиночных радикалов-исламистов, готовых воспользоваться массовыми демонстрациями для совершения терактов.

"Радикалы не упустят такой возможности. Именно так они работают, занимаются своей подрывной деятельностью", - подытожила Опперман.

* Запрещенная в России террористическая организация