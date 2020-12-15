Эксперты против отставки правительства Молдовы

Постоянный политический кризис – причина всех бед страны

Шестой президент Молдовы Майя Санду продолжает настаивать на том, что правительство социалистов во главе с премьер-министром Ионой Кику должны уйти в отставку. Причём – чем раньше, тем лучше. А если Кику не сделает это добровольно в ближайшие дни, то депутаты парламентской фракции партии «Действие и солидарность» (PAS) выдвинут премьер-министру вотум недоверия, заявила Санду, выступая в эфире телеканала PRO TV Chșinău.

«Если в ближайшие дни не будет отставки правительства, то, скорее всего, коллеги из фракции PAS предложат вотум недоверия Кабмину. Другие партии, особенно социалисты, говорят, что тоже хотят досрочных выборов, поэтому мы предлагаем им самое простое решение»,

– отметила Санду, объяснив свою настойчивость тем, что необходимо срочно запустить подготовку к внеочередным парламентским выборам: если правительство уйдёт в отставку до конца года, то выборы могут пройти уже в апреле.

Прошло несколько дней, за которые и Ион Кику, и действующий президент Молдовы Игорь Додон ответили – правительство не уйдёт в отставку, пока не выполнит все свои обязательства.

Однако молдавские политологи и аналитики предупреждают – спешить с отставкой правительства нельзя.

«Если политики будут реагировать быстро, если они инициируют досрочные парламентские выборы, распустят законодательный орган или попробуют назначить кого-то другого, то пройдёт как минимум восемь месяцев. А если добавить праздники, каникулы и ещё что-то, то выйдет практически год. Год без руководства в период огромного политического кризиса. В каждой отрасли будут серьёзные проблемы, которые, не думаю, что будут решены в течение последующих двух лет. Молдова окажется в кризисе на три-четыре года»,

– рассказал политолог Ян Лисневский в интервью радио Sputnik Молдова.

По его мнению, в случае отставки правительства стране гарантирован год стагнации – на фоне пандемии и экономических проблем. Такую ситуацию используют политики, которые будут обвинять друг друга, а пострадают в результате, как всегда, простые граждане Молдовы.

Политолог напомнил, что страна и так на протяжении последних десяти лет не выходит из политического кризиса, а всевозможные выборы проходят практически каждый год. Если учесть, что во время предвыборных кампаний государство не способно нормально функционировать, становится понятно, почему вот уже десять лет Молдавия топчется на одном месте.

А доктор экономики, директор Центра стратегических исследований и реформ (CISR) Галина Шеларь уверена – даже если правительство Иона Кику решит подать в отставку, принимать эту отставку не следует до тех пор, пока страна не выйдет из кризиса. Молдавскому бизнесу необходима стабильность, а молдавской экономике в целом – прагматизм политиков.

Согласен с этим и глава парламентской фракции ПСРМ Корнелиу Фуркулицэ.

«Было бы хорошо, если новый президент не будет заниматься политикой и поймёт, что в парламентской стране президент – это часть исполнительной власти»,

– заявил он в эфире программы «Эксклюзивное интервью» на телеканале Ren Moldova.

Фуркулицэ напомнил – эпидемиологическая ситуация может ухудшиться в любой момент, могут понадобиться строгие меры, а для этого необходимо правительство, обладающее всеми полномочиями, а не ограниченными в случае отставки.