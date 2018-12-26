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Эксперты прокомментировали предложение затопить США, повернув Гольфстрим

26 декабря 2018, 19:39  •  272 • В России

В еженедельнике «Военно-промышленный курьер» появилась сенсационная статья о возможности повернуть Гольфстрим вспять, подорвав вулкан в Исландии. Автор статьи рассуждает о том, что для организации потопа на восточном побережье США можно было бы ядерным залпом подорвать склон вулкана Снайфельсйокудль. Оползень с ледником рухнет в воды Атлантики. И гигантский цунами пойдет стеной на США.

Возможно ли это с точки зрения науки?

Гидрогеолог с 35-летним стажем Юрий Долотов:

- С точки зрения геологии это полный бред. Мощность процессов в недрах планеты на порядки больше, чем те энергии, которыми человек располагает. Что касается Гольфстрима. Это огромный поток воды, который имеет около километра в высоту и сотни километров в ширину. Даже если весь этот вулкан полностью обрушить в этот поток — это как в Волгу бросить кирпич. Изменить течения можно только сдвинув берега материков. Глобально. Чтобы континенты сошлись. Но тогда и климат всей Земли изменится радикально - из-за разрушения антарктического ледника.

Имеют ли такие статьи отношение к позиции военного руководства страны?

Главный редактор журнала «Арсенал Отечества», эксперт Российского совета по международным делам Виктор Мураховский:

- Вы это всерьез рассматриваете? В этом еженедельнике публикуется и статьи о космическом государстве Асгардия. И о инаугурации его главы… К официальной политике государства это издание отношения не имеет. А то, о чем вы говорите - это анти-научно. Энергия урагана Катрин в разы превышала мощь всех ядерных зарядов мира.

Наконец, что думают сотрудники самого ВПК?

Доктор военных наук и обозреватель еженедельника «Военно-промышленный курьер» Константин Сивков:

- Автор статьи о возможности подрыва вулкана и цунами - внештатный. Нам приходят статьи — мы их публикуем. Сам я пишу статьи как военный ученый, аналитик, не списываю с чужих слов. Я в какой-то части формирую повестку дня. Разрабатываю приемы нанесения ущерба потенциальному противнику. Это понятно? При чем здесь Гольфстрим? Никто его поворачивать не собирается! Даже если какие то порты замерзнут — это одноактный вопрос. Один раз шарахнуло — и все. Потом восстановится...

Да уж...

И что в итоге?

Ученые и серьезные военные аналитики оценили публикацию как фантастическую. То, что подобные фантазии рассматривают ущерб для «вероятного противника», оставляя за скобками урон всему миру (и России в том числе) - это уже, наверное, на совести авторов и издания... К счастью, реальную повестку дня все-таки не формирующую.

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