Об этом пишет издание The Times, ссылаясь на прогноз Управления по бюджетной ответственности (OBR). Сам документ будет опубликован в четверг, 18 июля. Это будет первая оценка, которую даст OBR последствия "жесткого" варианта расставания с Евросоюзом – без сделки.

Эксперты учреждения проанализировали как с точки зрения экономики повлияет этот сценарий на благосостоянии британских домохозяйств, а также на уровень заработной платы, занятости населения и цены на жилье.

Главный риск, о котором говорят экономические аналитики, состоит в том, что оба главных претендента на пост лидера партии тори и главы кабинета министров Британии – Борис Джонсон и Джереми Хант намерены реализовать Brexit до 31 октября. При этом уже не принимается в расчет – будет сделка или нет.

Напомним, 1 июля кандидат на пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон опубликовал статью, в которой он призвал британцев выйти из Евросоюза назло президенту России Владимиру Путину, который усомнился в актуальности современной либеральной идеи.

Высказывание Джонсона звучит довольно абсурдно, так как сроки выхода Британии из ЕС переносились уже несколько раз, что связано с нежеланием британских парламентариев согласовывать условия сделки с Брюсселем. В результате Лондон рискует оказаться в сложном положении, объявив о выходе из содружества без сделки. Именно из-за этого в отставку подала премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.