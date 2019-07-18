Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Мэр Тбилиси обвинил Путина во лжи (Руслан Осташко)
Кто перевозил «Бук»? СБУ опровергла свое же сообщение по МН17
В конгрессе США "зарубили" резолюцию об импичменте "президента-ра...
Уходя, не уходят: США оставляют в Сирии наемников
Главная / В мире

Эксперты предвидят рецессию: В Британии оценили риск "жесткого" Brexit

18 июля 2019, 05:24  •  16 • В мире
Общий спад экономики на 3 процентных пункта грозит Британии в том случае, если страна выйдет из Евросоюза без соглашения об условиях Brexit. К такому выводу пришли эксперты OBR.
Об этом пишет издание The Times, ссылаясь на прогноз Управления по бюджетной ответственности (OBR). Сам документ будет опубликован в четверг, 18 июля. Это будет первая оценка, которую даст OBR последствия "жесткого" варианта расставания с Евросоюзом – без сделки.
Эксперты учреждения проанализировали как с точки зрения экономики повлияет этот сценарий на благосостоянии британских домохозяйств, а также на уровень заработной платы, занятости населения и цены на жилье.
Главный риск, о котором говорят экономические аналитики, состоит в том, что оба главных претендента на пост лидера партии тори и главы кабинета министров Британии – Борис Джонсон и Джереми Хант намерены реализовать Brexit до 31 октября. При этом уже не принимается в расчет – будет сделка или нет.
Напомним, 1 июля кандидат на пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон опубликовал статью, в которой он призвал британцев выйти из Евросоюза назло президенту России Владимиру Путину, который усомнился в актуальности современной либеральной идеи.
Высказывание Джонсона звучит довольно абсурдно, так как сроки выхода Британии из ЕС переносились уже несколько раз, что связано с нежеланием британских парламентариев согласовывать условия сделки с Брюсселем. В результате Лондон рискует оказаться в сложном положении, объявив о выходе из содружества без сделки. Именно из-за этого в отставку подала премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



16
Источник
Похожие новости
17 июля 2019, 22:54
Не надо считать русских клиническими идиотами: Политолог распутал пятилетие "дикой лжи" об MH17
17 июля 2019, 19:24
«Инструмент нечистоплотной игры»: Москва призвала беспристрастно расследовать катастрофу MH17
17 июля 2019, 09:39
«Достигнет исторического максимума»: в США прогнозируют рекордный рост экспорта масличных культур из России
17 июля 2019, 19:24
«Не понимали, что происходит»: россиянку выслали из Турции из-за попавшей в чёрный список тёзки
17 июля 2019, 06:39
Убил пассажиров и напарника: Французы изложили жуткую версию гибели малазийского "Боинга"
18 июля 2019, 05:24
Дешевле чашки кофе: Швейцария завлекает новых жителей полуразрушенными домами
Новости партнеров
 
Выбор дня
18 июля 2019, 02:09
"Вова, на дорогу смотри": Разболтавшегося о Путине Зеленского "вернули...
18 июля 2019, 02:09
"Осталось выяснить, какая страна "наша": Признавший вину в крушении МН...
18 июля 2019, 03:39
Как Киев переводят на украинский: Расстреливать за русский не будем. Но не хочешь учи...
18 июля 2019, 02:09
Кто перевозил «Бук»? СБУ опровергла свое же сообщение по МН17
18 июля 2019, 02:09
На кого рассчитан дешевый спектакль с ЗРК "Бук"? СБУ от отчаяния готова хва...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
16 июля 2019, 12:39
Украинские вояки сбросили на себя полтонны взрывчатки
15 июля 2019, 15:39
Секреты российских "Авангардов" и "Кинжалов" продавали за границу под прикрытием грантов - СМИ
16 июля 2019, 04:39
"Теперь ее неприезд мало кого волнует": Ротару указали на фатальную ошибку с высказываниями про Крым
11 июля 2019, 07:39
"Всех обокрал!": В Закарпатье Порошенко прогнали с его собственного митинга под крики "ганьба"
14 июля 2019, 23:24
Голливудский актёр сделал неожиданное признание о России: "Я хочу, чтобы вы знали"
16 июля 2019, 04:39
"Их призывали прийти на место, где их потом убьют и заснимут": Канадский профессор – о том, кто расстреливал на Майдане
13 июля 2019, 01:54
Ненавидел русский язык, предлагал обмануть Донбасс: Список "подвигов" украинского "Габунии" с 24 канала
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.