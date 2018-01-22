Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Судьба союзников США: Турция бомбит курдов, Сирия громит террористов. (РАКЕТА.Ne...
Нам всем конец, референдум пожpeт нас!
Трампу подложили свинью по имени "шатдаун" и позволили Кадырову поизде...
Меньше жертв среди граждан: Тиллерсон призвал к сдержанности Турцию и курдов
Главная / В мире

Эксперты подсчитали, сколько биткойнов стали добычей ловких хакеров

22 января 2018, 23:09  •  100 • В мире
Аналитики из Ernst & Young заявляют, что кибервзломщики укали порядка 10% привлеченных криптовалютами средств.
Эксперты подсчитали, сколько вложенных в криптовалюту денег сумели похитить хакеры. По примерным оценкам, кибервзломщики разграбили около 10% от общего числа привлечённых средств.
Аналитики из компании Ernst & Young заявляют, что добычей хакеров стали 400 миллионов долларов. Это чуть более 10% от привлечённых организаторами первичных размещений, которые оцениваются в 3,7 миллиарда долларов.
Чаще всего, по данным компании, кибервзломщики опустошают электронные счета держателей криптовалют при помощи так называемого фишинга. Суть этого метода заключается в том, чтобы при помощи различных обманных манёвров и ухищрений заставить жертву самостоятельно выдать хакерам необходимые им данные.
Отмечается, при помощи "фишинга" хакеры похищают до полутора миллионов долларов в месяц.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

100
Источник
Похожие новости
22 января 2018, 19:54
Анкара отчиталась о первых успехах в борьбе против курдов в Африне
22 января 2018, 13:24
Как Ближний Восток реагирует на операцию Турции в Африне
22 января 2018, 23:09
Бегство или плановая ротация: "Закарпатский легион" выведен из Донбасса

22 января 2018, 23:09
В ПАСЕ надеются получить деньги от России в феврале
22 января 2018, 19:39
На волнах свободы: США намерены развивать в КНДР гражданские права с помощью радиопередач
22 января 2018, 13:24
США репетируют авианалет на Северную Корею
Новости партнеров
 
Loading...
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
18 января 2018, 11:54
Украинцы вже не те?..
18 января 2018, 11:24
Прозрение симпатизантов Майдана
22 января 2018, 10:09
Бунт ВСУ
22 января 2018, 10:09
«Идлибский гадюшник» и Африн как жестокий урок для Москвы и Дамаска. Секреты обороны YPG и подлый план Эрдогана
18 января 2018, 11:24
США намерены проучить Россию с помощью «войны-наказания»
19 января 2018, 00:54
Суд или деньги! Кредиторы поставили Украине ультиматум
21 января 2018, 17:54
Кормить страну нечем, импортозамещение провалено
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2014 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.