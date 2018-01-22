Эксперты подсчитали, сколько биткойнов стали добычей ловких хакеров

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Аналитики из Ernst & Young заявляют, что кибервзломщики укали порядка 10% привлеченных криптовалютами средств.

Эксперты подсчитали, сколько вложенных в криптовалюту денег сумели похитить хакеры. По примерным оценкам, кибервзломщики разграбили около 10% от общего числа привлечённых средств.

Аналитики из компании Ernst & Young заявляют, что добычей хакеров стали 400 миллионов долларов. Это чуть более 10% от привлечённых организаторами первичных размещений, которые оцениваются в 3,7 миллиарда долларов.

Чаще всего, по данным компании, кибервзломщики опустошают электронные счета держателей криптовалют при помощи так называемого фишинга. Суть этого метода заключается в том, чтобы при помощи различных обманных манёвров и ухищрений заставить жертву самостоятельно выдать хакерам необходимые им данные.

Отмечается, при помощи "фишинга" хакеры похищают до полутора миллионов долларов в месяц.