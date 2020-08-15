Эксперты по неопознанным явлениям: зачем Пентагон создал специальную группу по изучению НЛО

Пентагон создал рабочую группу, которая будет расследовать случаи появления «неопознанных воздушных феноменов». В сообщении ведомства указано, что в задачи новой Оперативной группы по неопознанным воздушным явлениям будут входить «обнаружение, анализ» и составление списка НЛО, которые потенциально могут угрожать национальной безопасности США. Ранее американское Минобороны опубликовало видеозаписи, на которых якобы были запечатлены неизвестные летательные аппараты. Однако, как полагают эксперты, привлекая внимание к теме НЛО, Пентагон пытается обозначить новый повод для получения дополнительного финансирования.

Пентагон создал специальную рабочую группу, которая будет заниматься расследованием и изучением «неопознанных воздушных феноменов» или неопознанных летающих объектов (НЛО). Об этом говорится в официальном сообщении, размещённом на сайте американского военного ведомства.

«Министерство обороны США создало Оперативную группу по неопознанным воздушным явлениям, чтобы лучше понимать и получить представление о природе и происхождении неопознанных воздушных явлений. Миссия оперативной группы состоит в том, чтобы обнаруживать, анализировать и каталогизировать неопознанные воздушные явления, которые могут представлять угрозу национальной безопасности США», — отметили в оборонном ведомстве.

В заявлении сообщается, что группа была создана распоряжением замминистра обороны Дэвида Норквиста 4 августа. Работать она будет под эгидой Военно‑морского министерства США и офиса замминистра обороны по разведке и безопасности.

«Министерство обороны США и военные ведомства очень серьёзно относятся к любым вторжениям неопознанных летательных аппаратов на территорию учебных полигонов или обозначенного воздушного пространства и проводят проверки по факту каждого инцидента. В их числе проверки вторжений, которые изначально были зафиксированы как неопознанные воздушные явления, когда наблюдатель не способен сразу определить, что именно он или она видит», — поясняется в сообщении.

Возвращение НЛО

Тема НЛО была вновь поднята в американских СМИ в декабре 2017 года. Тогда ряд изданий, в том числе The New York Times, Politico, Time, Newsweek, сообщили о программе Пентагона, которая среди прочего занималась изучением НЛО. Также широко были растиражированы видеоматериалы, на которых можно было увидеть преследование якобы неопознанных летательных аппаратов лётчиками авиации ВМС США.

В американском военном ведомстве тогда подтвердили наличие Программы по опознаванию продвинутых авиационных угроз (The Advanced Aviation Threat Identification Program — AATIP), которая существовала с 2007 по 2012 год. По данным СМИ, в её рамках на изучение неопознанных летающих объектов и неустановленных атмосферных явлений было потрачено $22 млн.

Фотография неопознанного летающего объекта в штате Нью-Мексико

Gettyimages.ru

© Bettmann

В 2019 году в американских СМИ появились новые подробности об этой программе, а военные лётчики подтвердили своё участие в описываемых событиях. Интерес СМИ к теме НЛО увеличился настолько, что журналисты обратились за разъяснениями непосредственно к Дональду Трампу.

В ответ на вопрос о возросшем числе свидетельств пилотов ВМС США о встречах с неопознанными летающими объектами президент рассказал, что его проинформировали о якобы имевших место случаях наблюдения за НЛО.

«Я видел материалы, читал и слышал об этом. У меня даже была одна очень короткая встреча по данному вопросу. Люди утверждают, что видят НЛО. Верю ли я в это? Не особенно», — сказал Трамп в интервью каналу ABC News в июне 2019-го.

Однако через год президент США заявил, что знает «много интересного» о крушении неопознанного летающего объекта в городе Розуэлл в 1947 году, и ему «надо будет подумать» над тем, чтобы, возможно, рассекретить эту информацию. Напомним, американские уфологи на протяжении десятилетий утверждали, что армии США удалось завладеть разбившейся «летающей тарелкой».

Эксперты, в свою очередь, отмечают, что эта тема находилась на контроле американских военных с 1960-х годов, когда была принята программа по наблюдению за объектами из космоса, которые потенциально могут угрожать национальной безопасности США.

«Все существующие специальные программы по изучению внеземных цивилизаций всегда получали средства из бюджета. В какое-то время больше, в какое-то меньше, это зависело от выделенных Пентагону средств», — пояснил в разговоре с RT политолог-американист Михаил Синельников-Оришак.

При этом политолог усомнился в том, что гражданам США будет представлена какая-либо релевантная информация, проливающая свет на суть этого феномена.

«Американские военные не делятся этими программами с общественностью. Если бы они хотели привлечь к этому особое внимание, то им выделялось бы больше медийного пространства. Сегодня американская общественность довольствуется лишь утечками, слухами», — считает Синельников-Оришак.

«Отвлекают внимание»

В конце апреля Пентагон обнародовал три видеозаписи ВМС США, датированные 2004 и 2015 годами. На кадрах запечатлены «воздушные явления», охарактеризованные как «неопознанные». Объекты, запечатлённые на видео, своей формой отличались от известных летальных аппаратов.

На записях пилоты морской авиации ВМС США комментировали внешний вид «явлений», отмечая, что одно из них выглядело, как двигавшийся против ветра «волчок».

Пентагон

AFP

В ведомстве тогда напомнили, что в результате «несанкционированной публикации в 2007 и 2017 годах» эти записи оказались в открытом доступе, и теперь их обнародуют, чтобы доказать их подлинность.

После апрельских событий, когда тема НЛО вновь оказалась в фокусе общественного внимания, разобраться в этой проблеме потребовали американские парламентарии. В июне Комитет Сената по разведке проголосовал за решение, которое обязывает Пентагон и спецслужбы провести анализ происшествий такого рода и огласить его результаты.

«У нас над военными базами и местами проведения военных учений летают какие-то объекты, и мы не знаем, что это такое, и оно не наше, так что это закономерный вопрос», — заявил сенатор-республиканец Марко Рубио, исполняющий обязанности председателя комитета.

При этом он предположил, что объекты на видео могут быть секретными техническими новинками потенциальных противников США — России или Китая.

«Честно говоря, если это что-то внеземное, то, может, это и лучше, чем если бы мы наблюдали какой-то пример технологического прорыва китайцев, русских или иных противников», — добавил сенатор.

Между тем, по мнению аналитиков, Пентагон с определённой периодичностью публикует информацию, связанную с НЛО, далеко не случайно. С точки зрения заместителя директора Института истории и политики МПГУ Владимира Шаповалова, подобные материалы, а также создание программ и инициативных групп — это лишь один из видов «бюджетных манёвров» американского оборонного ведомства.

Глава президентского пула Лукашенко отказался объяснять своё увольнение «Естественно, Пентагону, который располагает колоссальным военным бюджетом и, следовательно, является очень эффективным лоббистом, нужно придумать новые статьи расходов, чтобы соответствовать аппетитам задействованных там служащих. Ведь бюджет, необходимый для противодействия актуальным «земным» врагам Вашингтона, в частности России, Китаю, международному терроризму, распространению демократии и так уже достаточно раздут», — пояснил в интервью RT Шаповалов.

По его словам, НЛО — «бюджетоёмкая тема», поскольку довольно сложно исследовать фантастические объекты, а, следовательно, нет никаких чётких критериев, которые бы продемонстрировали, что средства налогоплательщиков потрачены не в пустую.

Кроме того, американский истеблишмент, формируя представления о несуществующих объектах исследования, манипулирует общественным мнением, поддерживая таким образом интерес к своей деятельности в разных слоях общества, говорит аналитик.

«Военные таким образом отвлекают внимание общественности от каких-то секретных разработок, военных программ. Например, Пентагон, уверяя американского обывателя, что те или иные военные объекты связаны с исследованием деятельности НЛО, на самом деле маскирует истинные цели такой структуры», — полагает Шаповалов.