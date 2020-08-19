Эксперты: пандемия коронавируса дала развитие новым жанрам фотографии

МОСКВА, 19 августа/ Радио Sputnik. Пандемия коронавируса заставила фотографов искать новые способы самовыражения и дала развитие жанру дистанционной съемки, при этом профессионалам даже в эпоху современных технологий нужны академические знания в области истории и искусства для создания по-настоящему конкурентоспособных кадров, рассказали РИА Новости эксперты накануне Всемирного дня фотографии, который ежегодно отмечается 19 августа.

НА ПЕРЕДОВОЙ ВОЙНЫ С ПАНДЕМИЕЙ

Новая реальность эпохи коронавируса сказалась не только на тематике съемок, но и на практических аспектах работы фотографа. В первую очередь, как рассказал глава объединенной дирекции фотоинформации МИА "Россия сегодня" Александр Штоль, изменились коммуникации.

"Мероприятий однозначно стало меньше. При этом прессе и социальным сетям все равно нужны иллюстрации. Поэтому как таковое скачивание фотографий сильно не упало. Каждый день нужно было занимать пространство на полосах, как-то иллюстрировать то главное событие, которое у нас проходило, – борьбу с эпидемией", – объясняет Штоль.

Изменилась и локация съемок. Основной темой, как вспоминает специальный фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Владимир Астапкович (сам, к слову, врач по образованию) стала история о внезапно опустевшем мегаполисе. И здесь театром действий стала так называемая "красная зона" больниц – передовая противостояния коронавирусной инфекции.

"Поначалу получалось много брака. Мы вынуждены были снимать в защитном костюме, в очках из довольно толстого пластика, что съедало возможность увидеть картинку в видоискателе. В какой-то момент я просто понял, что снимаю наощупь. Да и избавиться от мандража на первых порах было сложно, когда осознаешь, куда именно ты попал", – вспоминает Астапкович.

Однако столь дефицитное для новых идей затишье подарило миру фотографии новую форму самовыражения – дистанционную съемку, при которой кадр представляет собой изображение на экране смартфона в руках фотографа. Взялся за подобный эксперимент и специальный фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Алексей Филиппов, организовавший собственный проект "Вне игры: спортсмены в изоляции".

"Все фотографы на самоизоляции ринулись хоть как-то себя развлекать. Я находил героев, писал им про свою идею, мы созванивались по FaceTime. Я смотрел, где и как живет спортсмен, спрашивал, чем он занимается в течение дня. Затем говорил, как поставить телефон, руками спортсмена строил сюжет, после чего герой входил в кадр, а я его снимал уже на камеру. Смартфон в этом случае – своеобразный символ того, что человек заперт в четырех стенах, что он находится в вынужденных рамках", – рассказывает Филиппов.

ОТ РЕМЕСЛА – К ИСКУССТВУ

Все чаще и чаще в дискуссионном поле встает вопрос о месте профессиональных фотографов в журналистике эпохи онлайн, когда каждый с телефоном в руках уже называет себя репортером.

"Здесь возникает сразу несколько вопросов. Насколько можно верить тому, что появилось в Сети? Я лично знаю несколько очень серьезных случаев, когда "очевидцы" тех или иных событий выкладывали фейки: кадры, которые были сняты не там, либо вовсе монтаж. К профессиональному фотографу доверие выше. Второй вопрос – степень мастерства, эмоциональности", – утверждает Штоль.

Конечной целью, по словам специалиста, для профессионала так или иначе становится переход от ремесла к искусству. При выезде на съемку у каждого корреспондента в голове уже должны быть те фотографии, которые он хочет принести. А значит, не обойтись и без академических знаний.

"Хороший фотограф должен быть начитан и "насмотрен". Снимков сейчас – миллиарды. Но, к сожалению, качественных больше не стало. Раньше, в пленочную эпоху, было множество барьеров – от неумения зарядить камеру до проявки и печати снимков. Сегодня фотография стала значительно проще с технической стороны. И вот тут очень важно иметь теоретическую базу – по живописи, по истории искусства, по истории самой фотографии", – утверждает преподаватель фотоотделения факультета журналистики МГУ, преподаватель фотографии РАНХиГС Сергей Шахиджанян.

СТОИМОСТЬ КАДРА ЗАВИСИТ ОТ ВЕРЫ

Как и любая сфера, связанная с техническим оснащением, фотография в своем развитии на месте не стоит. По словам Шахиджаняна, исчезает как класс "мыльница" – недорогое устройство для семьи, которое почти полностью вытесняет смартфон. Производители делают камеры, с которыми можно работать там, где раньше разве что пленку проявляли – вплоть до полной темноты. Сама же съемка на аналоговый носитель становится уделом избранных. При этом музеи и галереи до сих пор весьма охотно берут именно желатиновые отпечатки.

"Фотография на телефон укоренилась довольно прочно. В мобильной съемке есть свои плюсы, главный из которых – компактность. Телефон у тебя всегда с собой, он маленький, бесшумный. Иногда люди даже не понимают, что ты фотографируешь, а это зачастую необходимо для сюжета", – рассказывает снимавший для изданий The New York Times, Der Spiegel и The Washington Post, трижды обладатель наград конкурса имени Стенина Павел Волков.

Не удастся одолеть фотографию, по словам Волкова, и набирающей популярность графике. Причина банальна: снятый на камеру кадр имеет под собой документальный фундамент. А графика, при прочих равных, – это просто рисунок. Причем, как утверждает Штоль, профессиональные фотографы, работающие в том числе и на агентства, стремятся сводить к минимуму любую обработку своих снимков. Допустимы разве что кадрирование и приведение кадра в некий товарный вид.

"Цена каждой конкретной фотографии на рынке, как рубля или доллара, зависит от веры. Если вы верите, что этот снимок стоит бешеных денег, то он будет стоить бешеных денег. Сказывается и "раскрученность" фотографа. А вообще я не представляю, какие технические проблемы сейчас могут быть в фотографии. Количество кадров, снимаемых в секунду, только растет. Объемы пикселей фантастические, можно разглядеть следы от хирургической операции на сетчатке глаза. Так что думаю, в какой-то форме фотография останется навсегда", – считает Штоль.