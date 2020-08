Эксперты: пандемия коронавируса дала развитие новым жанрам фотографии

"Фотография на телефон укоренилась довольно прочно. В мобильной съемке есть свои плюсы, главный из которых – компактность. Телефон у тебя всегда с собой, он маленький, бесшумный. Иногда люди даже не понимают, что ты фотографируешь, а это зачастую необходимо для сюжета", – рассказывает снимавший для изданий The New York Times, Der Spiegel и The Washington Post, трижды обладатель наград конкурса имени Стенина Павел Волков.