Эксперты оценили уровень проведения выборов в четырех субъектах РФ

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Прошедшая процедура волеизъявления отметилась жесткой политической конкуренцией

Выборы в мундепы, прошедшие на территории Якутии, Удмуртии, Амурской и Курганской областей, сопровождались высоким уровнем политконкуренции. По словам экспертов ассоциации "Независимого общественного мониторинга", Саха показала внутреннюю конкурентность с электоральными перспективами.

Мэром Якутска стал кандидат от фракции "Единая Россия" Евгений Григорьев, опередивший своего ближайшего конкурента от "Справедливой России" на 3 тыс. голосов.

По словам главы Института истории и политики МПГУ Владимира Шаповалова и социолога Виктора Потуремского, велика вероятность того, что популярность "эсеров" после объединения общего блока с "За правду" и "Патриотами России" вырастет в разы.

Представитель Общественной палаты Алена Булгакова отметила, что наблюдательные комиссии продемонстрировали высокий уровень подготовки. Организационная составляющая также остается на высоте из-за привлечения экспертов мобильных групп, общественного штаба и инфоцентра.

Так, одного из членов участковой избирательной комиссии отстранили от деятельности. По словам Булгаковой, решение проблемы говорит о том, что сама система избиркомов способна саморегулироваться.

В Удмуртии также не было выявлено серьезных нарушений. Общественные наблюдатели присутствовали на всех участках УИК, обеспечивая прозрачность и открытость выборов, говорится на сайте Независимого общественного мониторинга.