Эксперты оценили систему дистанционного электронного голосования в Москве

Эксперты во вторник, 21 сентября, дали высокую оценку системе дистанционного электронного (ДЭГ) голосования в Москве, отметив, что явка избирателей в рамках ДЭГ составила 96,5%.

По словам председателя Ассоциации лабораторий по развитию искусственного интеллекта Алексея Фролова, активное участие жителей в дистанционном электронном голосовании показало перспективность данного способа волеизъявления.

«Коллеги из «Лаборатории Касперского», которые создавали криптографическую платформу для защиты данных и архитектуру записи данных на блокчейне, считаю, справились со своей задачей. <…> Каждый человек, чтобы отдать свой голос дистанционно, авторизовывался через портал госуслуг — это достаточно надежный способ <…> Никакой информации о том, что аккаунты взламывались, не было, так что итоги выборов можно считать легитимными, результатам можно доверять», — приводит издание «Вечерняя Москва» слова Фролова.

Он также объяснил возможные причины задержки публикации результатов ДЭГ.

«Думаю, здесь сыграли роль несколько факторов, но один из них наиболее вероятный — это система отложенного решения, потому что довольно много было людей, которые в последний момент решили зайти изменить свой выбор», — отметил специалист.

С Фроловым согласился основатель компании по разработке цифровых платформенных решений Trinity Monsters Мик Вайсман.

«В голосовании участвовали миллионы человек, а облачная система хранилища позволяла голосовать несколько раз по причинам нестабильной интернет-связи. Всё это накладывает дополнительную нагрузку на сервисы», — заявил Вайсман.

Он добавил, что в РФ наблюдается и положительная динамика в отношении цифровизации избирательных процессов.

Начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко также отметил увеличение числа пользователей ДЭГ.

«Электронное голосование в Москве в 2019 году мы начинали с 10 тыс. голосующих электронно избирателей на выборах в Московскую городскую думу. Сейчас, через два года, у нас проголосовали уже на выборах в Госдуму 2 млн человек. Это показатель и того, что система достаточно устойчиво развивается, и показатель доверия к этой системе москвичей», — приводит Агентство городских новостей «Москва» слова Костырко.

Накануне пресс-служба столичного департамента информационных технологий сообщила, что более длительный подсчет результатов онлайн-голосования на выборах депутатов Госдумы в Москве связан с впервые примененной функцией «отложенное решение». Она позволяет избирателю вернуться к бюллетеню и повторно подать свой голос, в случае если при голосовании он столкнулся с какими-либо техническими сложностями. Система учитывает только последний по времени голос, отметили в пресс-службе.

В тот же день руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2021 году Алексей Венедиктов сообщил, что любой желающий может перепроверить корректность учета голосов на выборах в столице с помощью электронного ключа, который выложили в публичном доступе. Он добавил, что у граждан нет сомнений в результате выборов, но есть сомнения в процедуре ДЭГ. Ситуации с задержкой опубликования официальных результатов не придали должного значения, отметил Венедиктов.

В 2021 году выборы в Госдуму впервые проходили в новом, трехдневном формате. 19 сентября был основным днем голосования, а 17 и 18 сентября — дополнительными. В семи регионах страны проголосовать можно было как онлайн, так и лично на избирательном участке. Возможность электронного голосования была предоставлена жителям Москвы, Мурманской, Курской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областей, а также Севастополя.