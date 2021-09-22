Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Шутка дня: И суток не прошло после выборов - русские придумали анекдот
Не та страна, не тот народ: Оскорбившему Россию Дмитрию Глуховскому ответил Ольш...
Украина получила удар под дых от европейских союзников: Румыния развернула ПВО
В Одессе мужчина кинул мусорку и отправил в нокаут украинскую нацистку
Главная / Политика

Эксперты оценили систему дистанционного электронного голосования в Москве

22 сентября 2021, 05:55  •  86 • Политика
Эксперты во вторник, 21 сентября, дали высокую оценку системе дистанционного электронного (ДЭГ) голосования в Москве, отметив, что явка избирателей в рамках ДЭГ составила 96,5%.
По словам председателя Ассоциации лабораторий по развитию искусственного интеллекта Алексея Фролова, активное участие жителей в дистанционном электронном голосовании показало перспективность данного способа волеизъявления.
«Коллеги из «Лаборатории Касперского», которые создавали криптографическую платформу для защиты данных и архитектуру записи данных на блокчейне, считаю, справились со своей задачей. <…> Каждый человек, чтобы отдать свой голос дистанционно, авторизовывался через портал госуслуг — это достаточно надежный способ <…> Никакой информации о том, что аккаунты взламывались, не было, так что итоги выборов можно считать легитимными, результатам можно доверять», — приводит издание «Вечерняя Москва» слова Фролова.
Он также объяснил возможные причины задержки публикации результатов ДЭГ.
«Думаю, здесь сыграли роль несколько факторов, но один из них наиболее вероятный — это система отложенного решения, потому что довольно много было людей, которые в последний момент решили зайти изменить свой выбор», — отметил специалист.
С Фроловым согласился основатель компании по разработке цифровых платформенных решений Trinity Monsters Мик Вайсман.
«В голосовании участвовали миллионы человек, а облачная система хранилища позволяла голосовать несколько раз по причинам нестабильной интернет-связи. Всё это накладывает дополнительную нагрузку на сервисы», — заявил Вайсман.
Он добавил, что в РФ наблюдается и положительная динамика в отношении цифровизации избирательных процессов.
Начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко также отметил увеличение числа пользователей ДЭГ.
«Электронное голосование в Москве в 2019 году мы начинали с 10 тыс. голосующих электронно избирателей на выборах в Московскую городскую думу. Сейчас, через два года, у нас проголосовали уже на выборах в Госдуму 2 млн человек. Это показатель и того, что система достаточно устойчиво развивается, и показатель доверия к этой системе москвичей», — приводит Агентство городских новостей «Москва» слова Костырко.
Накануне пресс-служба столичного департамента информационных технологий сообщила, что более длительный подсчет результатов онлайн-голосования на выборах депутатов Госдумы в Москве связан с впервые примененной функцией «отложенное решение». Она позволяет избирателю вернуться к бюллетеню и повторно подать свой голос, в случае если при голосовании он столкнулся с какими-либо техническими сложностями. Система учитывает только последний по времени голос, отметили в пресс-службе.
В тот же день руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2021 году Алексей Венедиктов сообщил, что любой желающий может перепроверить корректность учета голосов на выборах в столице с помощью электронного ключа, который выложили в публичном доступе. Он добавил, что у граждан нет сомнений в результате выборов, но есть сомнения в процедуре ДЭГ. Ситуации с задержкой опубликования официальных результатов не придали должного значения, отметил Венедиктов.
В 2021 году выборы в Госдуму впервые проходили в новом, трехдневном формате. 19 сентября был основным днем голосования, а 17 и 18 сентября — дополнительными. В семи регионах страны проголосовать можно было как онлайн, так и лично на избирательном участке. Возможность электронного голосования была предоставлена жителям Москвы, Мурманской, Курской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областей, а также Севастополя.
Читайте также

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





86
Источник
Похожие новости
22 сентября 2021, 01:20
Скорбь Зеленского повергла в недоумение его подписчиков: "Десять дней прошло"
22 сентября 2021, 01:20
Эрдоган заявил в ООН об "аннексии" Крыма и защите "прав крымских татар"
22 сентября 2021, 03:10
Конкурента Зеленского выдавливают: Политолог прояснил ситуацию со вторым сроком президента Украины
22 сентября 2021, 01:20
Британские читатели высмеяли потуги Лондона по "делу Скрипалей": "Отвлечение внимания"
22 сентября 2021, 03:10
После выборов в России европейские эксперты сошлись в главном - популярность ДЭГ растёт
22 сентября 2021, 05:55
В Крыму ответили британской пословицей на отказ Турции признавать выборы
Новости партнеров
 
Выбор дня
22 сентября 2021, 01:20
Скорбь Зеленского повергла в недоумение его подписчиков: "Десять дней прошло&quo...
22 сентября 2021, 05:00
В Италии на пшеничном поле появились 11 огромных русских букв и голубые глаза
22 сентября 2021, 01:20
Эрдоган заявил в ООН об "аннексии" Крыма и защите "прав крымских татар...
22 сентября 2021, 03:10
Конкурента Зеленского выдавливают: Политолог прояснил ситуацию со вторым сроком прези...
22 сентября 2021, 01:20
Начнётся ли с избрания президентом Эстонии Алара Кариса «прагматический поворот» в по...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
17 сентября 2021, 07:40
Киев в панике: ООН «предала» Украину в борьбе с Россией
19 сентября 2021, 22:00
Это конец? "Голубая партия" проигрывает на Дальнем Востоке и, вероятно, в России
19 сентября 2021, 00:55
"Союзники так себя не ведут": МИД Франция тремя неприятными словами отозвался о подставивших его США
17 сентября 2021, 08:35
Украина раскрутила Запад на новые миллиарды
20 сентября 2021, 07:10
"Зрада превращается в перемогу!": План Саакашвили на "Северный поток - 2" насмешил русских
20 сентября 2021, 03:30
Не та страна, не тот народ: Оскорбившему Россию Дмитрию Глуховскому ответил Ольшанский
15 сентября 2021, 11:40
"Донбасс - это Россия": Бородай обещал фантастические события
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.