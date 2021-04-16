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Эксперты оценили шансы партий на победу на выборах в Госдуму

16 апреля 2021, 20:00  •  57 • Политика
Политологи и аналитики Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) заявили, что у «Единой России» есть все шансы на получение большинства в Госдуме, при этом интрига относительно количества партий в нижней палате сохраняется.
«Текущий рейтинг не равен результату, который получит партия на выборах. Даже если мы сделаем замер за неделю до голосования, то и в этом случае результат на избирательном участке будет расходиться с теми цифрами, которые мы видим при проведении текущих замеров», — отметил директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский в беседе с «Российской газетой» в четверг, 15 апреля.
Он добавил, что на конечный результат выборов влияет несколько факторов. Например, голосовать приходят 15–20% неопределившихся граждан.
Однако, по данным фонда «Общественное мнение» (ФОМ), которые привел глава научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, данная категория россиян составляет порядка 16%, приблизительно столько же вовсе не собираются приходить на выборы. Эксперт подчеркнул, что это обстоятельство, в свою очередь, является шансом для «Единой России», у которой довольно дисциплинированный электорат.
Отмечается, что если вычесть неопределившихся и тех граждан, кто не будет голосовать, то оставшиеся 30–35% поддержки партии трансформируются примерно в 50% по партийным спискам.
Кроме того, аналитики говорят о прогнозе, который предполагает победу «Единой России» в 180–190 одномандатных округах.
«В результате — мой личный прогноз — будет то самое конституционное большинство», — рассказал руководитель ЭИСИ Глеб Кузнецов.
Эксперты также сообщили, что объединенная партия «Справедливая Россия — За правду!» может получить голоса в 10–12 округах. Это значение в полтора раза больше, чем прогноз экспертов по КПРФ и ЛДПР (по 6–8 округов).
«Если в прошлом году большинство социологических институтов строило прогноз для «Справедливой России», сможет ли она преодолеть пятипроцентный барьер, то сейчас они сходятся в оценке, что с очень большой вероятностью СР сможет перешагнуть за 5%», — уточнил Потуремский.
Директор ЭИСИ по взаимодействию с экспертным сообществом Фирдус Алиев подчеркнул, что в настоящее время существует интрига о сохранении текущей парламентской четверки своего преимущества, а также о появлении возможной новой партии.
По мнению политолога Евгения Минченко, «Яблоку» для того, чтобы добиться успеха, необходимо найти «свое место в нынешнем политическом раскладе». Он отметил, что результат «Новых людей» будет зависеть от их проведения яркой кампании, тогда как экологические партии могут набрать очки на региональной повестке.
Накануне ведущие российские эксперты обсудили, как текущие рейтинги партий могут переформироваться в конкретные результаты в виде полученных мандатов на выборах в Госдуму в 2021 году. Так, Чеснаков предположил, что «Единая Россия» получит 51% мандатов по общефедеральному списку.
7 апреля стало известно, что заявки на участие в предварительном голосовании «Единой России» подали около 1,3 тыс. человек, из которых треть (32%) — это общественники и волонтеры.
Единый день голосования назначен в России на 19 сентября 2021 года. Тогда же пройдут выборы в Госдуму VIII созыва.

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