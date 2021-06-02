Эксперты оценили шансы начала ядерной войны между Россией и США

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Мир может столкнуться с глобальным коллапсом

Отношения между двумя главными ядерными державами – Россией и США находятся фактически на дне. Оскорбления и угрозы со стороны Америки довели двухсторонний диалог до точки кипения. Теперь даже малейшее столкновение двух стран может обернуться ядерной войной.



Такого мнения придерживаются некоторые американские эксперты. Специалисты отмечают, что встреча российского лидера Владимира Путина с президентом США Джо Байденом состоится в самое подходящее время. У лидеров двух стран еще есть шанс договориться. Тогда удастся избежать ввержения всего мира в пучину ядерного хаоса.

Журналисты издания The National Interest указывают, что в предполагаемой войне также примет участие Китайская Народная Республика. Так что любой относительно серьезный конфликт Америки с Россией или Китаем грозит обернуться трагедией.

Эксперты отмечают, что российскому и американскому лидерам проще достигнуть новых договоренностей по сдерживанию гонки вооружений – вряд ли кто-то из них желает наступления "ядерной зимы". При этом для решения накопившихся проблем и снижения уровня напряжения необходимо делать серьезные шаги. Малыми мерами тут не обойтись.

К слову, недавно на Западе рассказали о способе, который позволит ликвидировать нашу страну с помощью ядерного удара из космоса.