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Эксперты оценили шансы эсеров на выборах в Госдуму

25 февраля 2021, 20:30  •  59 • Политика
Фото: Антон Кардашов/АГН Москва
Потенциал этой партии достаточно высок
"Справедливая Россия – За правду" имеет неплохие шансы взять голоса на предстоящих выборах в Госдуму. Согласно подсчетам ВЦИОМ, за эсеров готовы выступить 10% избирателей.
Впрочем, глава отдела политанализа Центра Михаил Мамонов отметил, что к этим цифрам следует относиться сдержанно. Дело в том, что прежде чем уточнять, готовы ли люди поддерживать СР, социологи рассказывали опрашиваемым об объединении ряда политических сил под эгидой "Справедливой России".
Эксперт также отметил, что итоги опроса демонстрируют интерес людей к объединенной партии. Сообщается, что треть респондентов были в курсе слияния СР и "За правду". При этом наиболее информированными являются россияне старше 60 лет. Граждане в возрасте от 18 до 24 лет меньше всего разбираются в данном вопросе.
Профессор Олег Матвейчев, в свою очередь, отметил, что объединенная партия может мотивировать людей, ранее не посещавших выборы, прийти на голосование. Эксперт также подчеркнул, что руководящему аппарату партии нужно сохранить ее от тех, кто пытается внести раздрай в общую работу.
Напомним, партия образовалась путем объединения СР, "За правду" и "Патриоты России".

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