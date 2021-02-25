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Эксперты оценили перспективы партии "Справедливая Россия – За Правду"

25 февраля 2021, 22:20  •  44 • Политика
Фото: Сергей Киселев/АГН Москва
Объединение настроено взять второе место в Госдуме по голосам
В экспертном сообществе переговорили по поводу перспектив, которые ждут новую партию "Справедливая Россия – За Правду".
Глава отдела политанализа ВЦИОМ Михаил Мамонтов рассказал о результатах, которые были получены в ходе опроса граждан. Так, порядка 11% людей уже готовы отдать свой голос за эту партию. Впрочем, данные результаты являются скорее авансом для эсеров, которым еще предстоит доказать избирателям свою привлекательность. Данная партия представляется россиянам как сила, которая постарается усилить социальную справедливость в стране.
Член президиума партии Андрей Кузнецов пояснил, что эсеры, в первую очередь, планируют заняться реализацией ряда социально-экономических реформ. Также он отметил, что появление объединения продемонстрировало избирателям возможность выхода новых лиц на политическую сцену.
В свою очередь, политолог Николай Стариков отметил, что у эсеров отличные шансы на предстоящем голосовании. По мнению эксперта, данная организация сейчас является "единственной растущей партией в России". Социалистическая направленность организации привлечет большое число избирателей, передает ЭИСИ.
При этом политический деятель Надежда Корнеева напомнила, что важной задачей партии является активная работа в регионах. А замглавы фракции СР в Госдуме Олег Нилов обратил внимание, что сейчас нужно максимально привлечь россиян к голосованию. "Достучаться" необходимо до каждого.
Глава фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко отметил, что новая партия может стать выразителем интересов "нищающего среднего класса". Если эсерами удастся реализовать данную задачу, это позволит партии выйти на новый уровень.
Член СР Руслан Перелыгин добавил, что слияние эсеров с партией "За Правду" придало новый импульс в работе данного политического объединения.
По мнению эксперта Сергея Щукина, объединение нескольких политических сил станет отличным стимулом для обновления партии. Таким образом она сможет избавиться от ненужного балласта и усовершенствовать свою программу.

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