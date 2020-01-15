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Эксперты оценили отставку правительства
15 января 2020, 22:24 • 43 • Политика
Первый замглавы комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников в беседе с «Известиями» 15 января заявил, что отставка правительства связана с тем, что стране предстоит переформатирование всей структуры власти.
«Правительством принято совершенно правильное решение на данном этапе уйти в отставку. Я думаю, что это приведет к серьезному обновлению правительства и усилению качества работы, связанной с реализацией нацпроектов. Обновление произойдет очень быстро», — сказал сенатор.
В свою очередь, президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов заявил, что имя нового премьера объявят в ближайшее время. Отставка правительства не инициируется без кандидата, подчеркнул политолог.
По его словам, правительство ждет серьезная чистка, потому что, согласно заявленным президентом России Владимиром Путиным в послании к Федеральному собранию инициативам, Госдума будет согласовывать не только премьера, но и вице-премьеров.
Согласно ст. 117 Конституции РФ, правительство может подать в отставку, которая принимается или отклоняется президентом РФ. По словам Медведева, дальнейшее решение по составу правительства будет принимать президент.
Путин обратился с ежегодным посланием к Федеральному собранию в центральном выставочном зале «Манеж» 15 января. Данное обращение является 16-м по счету. Традицию ежегодно выступать с посланием к Федеральному собранию заложил первый президент России Борис Ельцин в 1994 году.
Мероприятие продолжалось больше часа. Президент говорил об изменениях в социальной и экономической сферах, предложил внести поправки в Конституцию страны и рассказал о роли России на международной арене.
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