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Эксперты оценили идею ВСУ закупиться системами Patriot
08 декабря 2020, 16:00 • 164 • Украина
Соединенные Штаты могут согласиться на поставки на Украину систем Patriot, но откуда Киев будет на это брать деньги, неизвестно. Подробнее — в материале ФАН.
Мечты о Patriot
Украинские военные хотели бы обзавестись американскими противовоздушными комплексами Patriot, которые позволили бы Киеву защищаться от «российский агрессии». С таким заявлением выступил главнокомандующий ВСУ генерал Руслан Хомчак.
По его словам, в настоящее время украинские конструкторские бюро «Южное» и «Луч» пребывают лишь на начальном этапе создания собственных систем ПВО и ПРО. В то же время необходимость защиты от мнимой российской угрозы стоит перед Киевом уже сейчас.
Украинский военный признался, что Россия сегодня способна накрыть Украину посредством ракет даже без необходимости присутствия самолетов в воздушном пространстве страны. На фоне этого Хомчак призывает Киев не обманывать себя тем, что для защиты будет достаточно противовоздушных ЗРК.
Вдохновение на новые мечты
Политолог Владимир Карасев заметил, что украинские генералы мечтают о многом. Крайняя ограниченность мозгового штурма каждый раз их вдохновляет на новые мечты.
Кандидат исторических наук, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин рассказал, что «котел» под Иловайском стал удивлением для украинской армии ввиду ее полного разгрома.
Политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов напомнил, что с самого начала военного конфликта в Донбассе украинские деятели разного уровня говорили о необходимости закупить Patriot. Экс-президент Украины Петр Порошенко еще на встрече с Дональдом Трампом поднимал этот вопрос. Правда, примерно в то же время была озвучена цена для Украины — примерно 4 миллиарда долларов. Комплексы дорогостоящие и по цене обслуживания.
Ранее депутат Госдумы Константин Затулин заявил, что Украина в вопросе Донбасса продолжает политику прошлой власти. Лучший пример — пандемия коронавируса. Одним из первых актов Киева во время эпидемии было установление карантина в отношении Донецкой и Луганской народных республик.
С апреля 2014 года на территории Украины продолжается кровопролитная гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с антиконституционным государственным переворотом, который произошел в стране.
Автор: Максим Вручный
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