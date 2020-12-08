Эксперты оценили идею ВСУ закупиться системами Patriot

Соединенные Штаты могут согласиться на поставки на Украину систем Patriot, но откуда Киев будет на это брать деньги, неизвестно. Подробнее — в материале ФАН.

Мечты о Patriot

Украинские военные хотели бы обзавестись американскими противовоздушными комплексами Patriot, которые позволили бы Киеву защищаться от «российский агрессии». С таким заявлением выступил главнокомандующий ВСУ генерал Руслан Хомчак.

По его словам, в настоящее время украинские конструкторские бюро «Южное» и «Луч» пребывают лишь на начальном этапе создания собственных систем ПВО и ПРО. В то же время необходимость защиты от мнимой российской угрозы стоит перед Киевом уже сейчас.

Украинский военный признался, что Россия сегодня способна накрыть Украину посредством ракет даже без необходимости присутствия самолетов в воздушном пространстве страны. На фоне этого Хомчак призывает Киев не обманывать себя тем, что для защиты будет достаточно противовоздушных ЗРК.

«Я говорил на всех уровнях, чтобы купили нам американский Patriot и чтобы он был противоракетный, а не только зенитный. Нам нужно перехватывать ракеты», — заявил Хомчак.

Вдохновение на новые мечты

Политолог Владимир Карасев заметил, что украинские генералы мечтают о многом. Крайняя ограниченность мозгового штурма каждый раз их вдохновляет на новые мечты.

Это большая удача, что Украину в 90-х лишили ядерного статуса. Иначе быть беде. Что касается американских систем, я бы посоветовал Хомчаку проанализировать последние ракетные атаки армии Йемена не саудовскую компанию Saudi Aramco. Patriot, которыми оснащена система защиты Saudi Aramco, оказались бессильны против ракет йеменского производства. Система ПРО США оказалась дырявой. Есть более действенный способ. Проверенный ВСУ в донбасских «котлах» — американские памперсы. Хомчаку и всему генштабу ВСУ — в самый раз от «русской угрозы», — заявил Владимир Карасев.

Кандидат исторических наук, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин рассказал, что «котел» под Иловайском стал удивлением для украинской армии ввиду ее полного разгрома.

«И ракеты Patriot выступят удивлением для США, которые продавать их особо и не собирались. Хомчак удивит и Джо Байдена, который не рискнет в начале своего правления так настраивать против себя Россию. Итог известен — Украина получит новый транш на развитие обороны, но сами ракеты ей не направят», — заключил Антон Бредихин.

Политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов напомнил, что с самого начала военного конфликта в Донбассе украинские деятели разного уровня говорили о необходимости закупить Patriot. Экс-президент Украины Петр Порошенко еще на встрече с Дональдом Трампом поднимал этот вопрос. Правда, примерно в то же время была озвучена цена для Украины — примерно 4 миллиарда долларов. Комплексы дорогостоящие и по цене обслуживания.

«А военная помощь от США гораздо меньше, да и то в ее рамках уже поставляются списанные катера и «джавелины». Я допускаю, что Соединенные Штаты могут согласиться на поставки этих систем на Украину, но откуда будут брать на это деньги, я не представляю. До сих пор подобные комплексы могли позволить себе богатые страны — Катар, Кувейт или Германия. Похоже, мечты украинских деятелей простираются настолько далеко, что они видят себя в числе богатейших стран мира. Ведь МВФ даст денег когда-нибудь», — заключил Владимир Корнилов.

Ранее депутат Госдумы Константин Затулин заявил, что Украина в вопросе Донбасса продолжает политику прошлой власти. Лучший пример — пандемия коронавируса. Одним из первых актов Киева во время эпидемии было установление карантина в отношении Донецкой и Луганской народных республик.

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается кровопролитная гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с антиконституционным государственным переворотом, который произошел в стране.