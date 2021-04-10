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Эксперты отметили важность назначения Меняйло главой Северной Осетии

10 апреля 2021, 13:40  •  71 • Политика
Эксперты отметили важность назначения бывшего полномочного представителя президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло на пост временно исполняющего обязанности главы Северной Осетии и указали на степень приоритетности задач, которые стоят в данном направлении.
Депутат Государственной Думы Виктор Зубарев указал, что Сергей Меняйло внес большой вклад в развитие Сибирского Федерального округа: экс-полпред тщательно контролировал ситуацию, а также принимал активное участие на многих форумах и мероприятиях. По словам парламентария, предложение, поступившее Сергею Меняйло, свидетельствует о важности экономического развития и политической системы на Северном Кавказе, пишет ТАСС 10 апреля.
Эксперты охарактеризовали бывшего полпреда как волевого руководителя, образовавшего сильную команду и демонстрировавшего эффективную работу.
В свою очередь, политолог Марат Баширов выделил твердый характер, свойственный главе Хакасии Валентину Коновалову, чья деятельность была раскритикована бывшим постпредом. Отдельно акцентируется внимание на подходе Сергея Меняйло к крупным происшествиям: в подобных ситуациях он всегда был одним из первых федеральных чиновников, посетивших место происшествия, а также сотрудничал с оперативными штабами.
Ранее в пятницу, 9 апреля, Сергей Меняйло, назначенный врио главы губернатора Северной Осетии, сообщил о своем намерении прибыть в регион 12 апреля.
Экс-полпред отметил, что в понедельник будет уже в регионе, и будет представлен полномочным представителем президента в СКФО, с которым данный вопрос согласован.

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