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Эксперты определили европейских противников членства Украины в ЕС

19 октября 2021, 18:10  •  45 • Политика
Владимир Зеленский. Фото: Volodymyr Zelensky / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com
Крупные игроки сообщества не стремятся брать на свои плечи финансовое бремя вхождения киевского режима в их семью
Вступлению Украины в ряды Евросоюза сопротивляются богатые страны сообщества, в том числе Германия и Франция. Правительства этих государств не хотят брать на себя финансовое бремя такого шага.
С таким мнением выступили опрошенные изданием "Взгляд" эксперты, комментируя недавнее заявление президента Незалежной Владимира Зеленского о бессмысленности вопросов к еврочиновникам про принятие соборной в Евросоюз.
"Такие крупные и сильные страны Европы, как Германия, Франция, Нидерланды, выступают против членства Украины в ЕС, поскольку именно они во многом отвечают там за вопросы развития экономики и устойчивости финансовой системы", – заявил известный немецкий политолог Александр Рар.
Он подчеркнул, что вышеозначенные государства весьма щепетильно относятся к тому, насколько потенциальные претенденты соответствуют установленным нормам и критериям для вступления в объединение. По его мнению, как раз им и не отвечает нынешняя Незалежная, а посему киевскому режиму пока можно про это забыть.
Рар указал, что Польша, а также тройка стран Балтии активно продвигают идею членства Украины в ЕС, преследуя собственные интересы. Данные государства просто видят соборную в качестве буфера между союзом и Россией, однако того недостаточно, отметил немец.
С ним согласен и гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.
"Во-первых, Украина структурно не готова к вхождению в европейские институты. Во-вторых, это создаст дополнительные проблемы финансового и административно-управленческого характера для ЕС", – сказал специалист.
Он полагает, что интеграцию Незалежной с Евросоюзом придется оплачивать таким странам, как ФРГ, Франции, Бельгии, Люксембургу и Нидерландам. Они же, уверен Кортунов, вовсе не горят желанием это делать. Одновременно, ярые лоббисты украинцев в ЕС поляки и прибалтийцы также не стремятся взять на себя финансовое бремя процесса вхождения Киева в евросообщество, поскольку сами являются "реципиентами структурных фондов Евросоюза".
Помимо этого, существуют и вполне политические причины у ряда соседних стран, например, у Венгрии и Румынии, добавил Кортунов. По его мнению, подавляющее большинство участников ЕС считают преждевременным вопрос вступления Украины в их семью. Эксперт убежден, что в обозримом будущем эта тема обсуждаться не будет.
Напомним, на днях Зеленский в интервью телеканалу ICTV с сожалением объявил, что не видит смысла в том, чтобы задавать вопросы руководству Евросоюза о членстве Украины в ЕС. По его словам, если бы членство в объединении зависело от властей в Брюсселе, т.е. от главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен или главы Евросовета Шарля Мишеля, то Незалежная была бы в Евросоюзе "еще вчера", передает РИА "Новости".

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